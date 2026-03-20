Атака БПЛА на Полтавщину: пошкоджено ЛЕП і підприємство

У Миргородському районі внаслідок атаки дронів пошкоджено лінію електропередачі та обладнання підприємства. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Вчора ввечері та сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину за допомогою БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО",- йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків та прямих влучань, у Миргородському районі зафіксовано пошкодження лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що передувало?

Під час нічної атаки російських БпЛА на Одещину пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу та адміністративні будівлі. Двоє людей дістали поранення.

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