Сутки на Николаевщине: повреждена энергетическая инфраструктура и дома, фиксируются отключения электроэнергии
В результате ударов БПЛА в течение 19 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и 8 частных домов в Николаевской области. Пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
"Вчера днем и ночью враг атаковал область БПЛА типа Shahed 131/136. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки обесточены два населенных пункта Николаевского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков ударного дрона в Баштанском районе повреждены восемь частных домов
Результат работы ПВО
За минувшие сутки в Николаевской области было сбито/подавлено 16 ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль