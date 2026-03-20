Сутки на Николаевщине: повреждена энергетическая инфраструктура и дома, фиксируются отключения электроэнергии

В результате ударов БПЛА в течение 19 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и 8 частных домов в Николаевской области. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Вчера днем и ночью враг атаковал область БПЛА типа Shahed 131/136. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки обесточены два населенных пункта Николаевского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков ударного дрона в Баштанском районе повреждены восемь частных домов

Результат работы ПВО

За минувшие сутки в Николаевской области было сбито/подавлено 16 ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов.

