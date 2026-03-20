Доба на Миколаївщині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будинки, фіксуються знеструмлення

Унаслідок ударів БпЛА протягом 19 березня пошкоджено енергетичну інфраструктуру та 8 приватних будинків у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"Учора вдень та вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом були обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки знеструмлено два населені пункти Миколаївського району. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків ударного дрона в Баштанському районі пошкоджено вісім приватних будинків

Результат роботи ППО

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено 16 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів.

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