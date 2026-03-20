Из-за российских обстрелов в четырех областях произошло отключение электроэнергии, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Продолжается восстановление
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Графики отключений
В Минэнерго сообщают, что сегодня, с 08:00 до конца суток во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности. Также в части регионов, а в вечерние часы – по всей территории Украины до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Время и продолжительность отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в министерстве.
