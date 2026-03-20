Через російські обстріли є знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Триває відновлення
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Графіки відключень
У Міненерго повідомляють, що сьогодні, з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Час і тривалість знеструмлень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.
"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в міністерстві.
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