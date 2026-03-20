Еще 13 детей и подростков вернули из оккупации и РФ

На прошлой неделе с временно оккупированных территорий и из России вернули 13 детей и подростков.

Об этом сообщает организация Bring Kids Back UA, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Все они пережили принуждение, угрозы и давление пропаганды. Сегодня эти дети и подростки наконец-то находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Истории детей и подростков

Так, среди спасенных:

18-летняя Ксения, которая месяцами не имела возможности ни с кем общаться. Чтобы не привлекать внимание в связи с проукраинской позицией, девушка была вынуждена притворяться "своей" среди чужих. Сегодня Ксения в безопасности и мечтает стать полицейской или военной, чтобы защищать Украину.

16-летний Алексей, переживший похищение отца оккупантами. ФСБ схватила мужчину на блокпосту и три месяца держала в подвале, а к семье приходили с допросами и угрозами. Юноша не стал дожидаться 17-летия и уехал, чтобы не становиться на принудительный военный учет РФ.

18-летний Андрей, которого российская полиция допрашивала за то, что он общался в личной переписке на украинском языке. Сегодня юноша уже в Украине и может свободно говорить на родном языке, не боясь быть наказанным за это.

Дети уже получают помощь

Отмечается, что эти и еще десять детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Сейчас все они получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу - все необходимое для постепенного возвращения к спокойной жизни.

"Впрочем, сотни тысяч украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Оккупационные власти усиливают давление, пытаются принудительно мобилизовать подростков и затрудняют маршруты возвращения", - добавили в организации.

