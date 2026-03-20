Ще 13 дітей і підлітків повернули з окупації та РФ

З тимчасово окупованих територій та з Росії минулого тижня повернули 13 дітей та підлітків.

Про це повідомляє організація Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Усі вони пережили примус, погрози і тиск пропаганди. Сьогодні ці діти та підлітки нарешті перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Історії дітей та підлітків

Так, серед врятованих:

18-річна Ксенія, яка місяцями не мала змоги ні з ким спілкуватися. Щоб не привертати увагу через проукраїнську позицію, дівчина була змушена вдавати "свою" серед чужих. Сьогодні Ксенія в безпеці та мріє стати поліцейською або військовою, щоб захищати Україну.

16-річний Олексій, який пережив викрадення батька окупантами. ФСБ схопила чоловіка на блокпосту й три місяці тримала у підвалі, а до родини приходили з допитами та погрозами. Хлопець не став чекати 17-річчя, і виїхав, щоб не ставати на примусовий військовий облік рф.

18-річний Андрій, якого російська поліція допитувала за те, що він спілкувався в особистому листуванні українською мовою. Сьогодні юнак вже в Україні і може вільно говорити рідною мовою без страху бути покараним за це.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну повернули 60 громадян з РФ та окупованих територій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Діти вже отримують допомогу

Зазначається, що ці та ще десятеро дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу - усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.

"Втім, сотні тисяч українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення", - додали в організації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула 2 тисячі депортованих дітей і продовжує роботу над поверненням інших, - Зеленський. ВIДЕО