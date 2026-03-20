"Любовь без возрастных ограничений": киевлянин женился на 80-летней теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ
В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который женился на своей 80-летней теще, имеющей инвалидность.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оба – киевляне. Несмотря на разницу в возрасте, супруги уверяли: годы – не препятствие для искренних чувств. Во время общения с пограничниками эта история "расклеилась". "Влюбленные" путались в ответах и не могли согласованно объяснить детали своей совместной жизни", – говорится в сообщении.
Впоследствии выяснилось, что "жена" является матерью гражданской супруги мужчины, которая в настоящее время находится за границей.
"Таким образом, "любовь без возрастных ограничений" оказалась легендой для попытки незаконного выезда.
Супругам отказано в пропуске через государственную границу. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения", — добавили пограничники.
Бо не буде кому захищати країну? - то ЯК В БІСА довели країну так що її ніхто не захоче захищати ніяк крім репресій як в СССР чи КНДР?
Сумна новина і пом'янути нічим.
Ну тогда Мелланию Трамп посадите в тюрьму за одно, вон, супружеский долг взяла и не отдает.
Щлюб реєструється для створення сімї.
Про ніяку шлюбну ніч там не йдеться.
Доречи, а ви не в курсі, був вже на кордоні викрито шлюб сина з матерю?
Вот на пункте и выслуживаются.
Хоча, якщо закон в Україні не діє - то тоді можливо все.