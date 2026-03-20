"Любовь без возрастных ограничений": киевлянин женился на 80-летней теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ

В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который женился на своей 80-летней теще, имеющей инвалидность.

"Оба – киевляне. Несмотря на разницу в возрасте, супруги уверяли: годы – не препятствие для искренних чувств. Во время общения с пограничниками эта история "расклеилась". "Влюбленные" путались в ответах и не могли согласованно объяснить детали своей совместной жизни", – говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что "жена" является матерью гражданской супруги мужчины, которая в настоящее время находится за границей.

"Таким образом, "любовь без возрастных ограничений" оказалась легендой для попытки незаконного выезда.



Супругам отказано в пропуске через государственную границу. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения", — добавили пограничники.

