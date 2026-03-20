"Любовь без возрастных ограничений": киевлянин женился на 80-летней теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ

"Мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу"

В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который женился на своей 80-летней теще, имеющей инвалидность.

"Оба – киевляне. Несмотря на разницу в возрасте, супруги уверяли: годы – не препятствие для искренних чувств. Во время общения с пограничниками эта история "расклеилась". "Влюбленные" путались в ответах и не могли согласованно объяснить детали своей совместной жизни", – говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что "жена" является матерью гражданской супруги мужчины, которая в настоящее время находится за границей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Братья-близнецы пытались переплыть Днестр на резиновой лодке и добраться до Молдовы: их задержали. ВИДЕО

"Таким образом, "любовь без возрастных ограничений" оказалась легендой для попытки незаконного выезда.

Супругам отказано в пропуске через государственную границу. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения", — добавили пограничники.

Читайте: Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вплавь пересечь Днестр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Худоба тікає, алярм)

20.03.2026 16:30 Ответить
Факт фіктивності шлюбу може встановити тільки суд. Ніякі прикордонники чи митники.
20.03.2026 16:34 Ответить
ЧОМУ НЕ ВІДКРИТИ КОРДОНИ?

Бо не буде кому захищати країну? - то ЯК В БІСА довели країну так що її ніхто не захоче захищати ніяк крім репресій як в СССР чи КНДР?
20.03.2026 16:26 Ответить
ЧОМУ НЕ ВІДКРИТИ КОРДОНИ?

Бо не буде кому захищати країну? - то ЯК В БІСА довели країну так що її ніхто не захоче захищати ніяк крім репресій як в СССР чи КНДР?
20.03.2026 16:26 Ответить
Цікаво що кордон відкрито для самих,як то кажуть "захистникоспроможніх". Все у зелепідарів через сраку.
20.03.2026 16:33 Ответить
При чому тут "довели"? Це відмовки сцикунів. В Німеччині по опитуванням, процент бажаючих захищати ще меншій, при незрівнянно комфортнішому житті.
20.03.2026 17:02 Ответить
Так, наприклад Германію теж ніхто не хоче захищати, як і більшість країн Західної Європи. Й хто ж їх довів до такого стану? З цим більш-менш нормальна ситуація лише у Ізраїля та Південної Кореї - бабусі спокійно відправляють своїх онуків в армію, й навіть переслідування ухилянтів схвалюється більшістю. Бо через довгу та постійну військову загрозу там встиг сформуватися соціальний консенсус. Україна все ще у процесі.
20.03.2026 17:10 Ответить
Не рівняй всіх по собі є українці а ж падло каіапсяче сцикливе таких не ловити а віоати треба бт воно потенційний зрадник
20.03.2026 17:52 Ответить
А може це кохання на все життя?
20.03.2026 16:28 Ответить
Чак Норіс вже не з нами вже.. - 86
20.03.2026 16:28 Ответить
Воть ***
Сумна новина і пом'янути нічим.
20.03.2026 16:34 Ответить
покоління уходить потихеньку...
20.03.2026 16:40 Ответить
так их открыли- вся способная воевать молодь ********* Остальные -вот изгаляются.
20.03.2026 16:29 Ответить
😂🔥
20.03.2026 16:58 Ответить
Петрик похмілись.
20.03.2026 17:02 Ответить
Цікаво про які "деталі сімейного життя" їх питали? Хто, що і куди засовує? А взагалі- то зрозуміло, що довбой@би.
20.03.2026 16:30 Ответить
Весна - от і пробило на кохання
20.03.2026 16:30 Ответить
Допросы на границе - это что то новенькое.
20.03.2026 16:32 Ответить
Доблесні випускачі бабла налом, міндічей і іншої корупційної сволоти проявили неабияку пильність і в порушення Конституції вирішили вислужитися і наплювати на Закони України. Виплатіть їм по 30 срібняків від іуд?
20.03.2026 16:32 Ответить
Любов зла, полюбиш і стару бабцю...
20.03.2026 16:33 Ответить
Жінка за кордоном, може він дійсно з тещею парувався.
20.03.2026 16:33 Ответить
100%.
20.03.2026 16:37 Ответить
женщина, скорее всего инвалид, об этом не пишут
20.03.2026 16:55 Ответить
" ...одружився зі своєю 80-річною тещею, яка має інвалідність." Джерело: https://censor.net/ua/n3606305
20.03.2026 16:58 Ответить
В загсе тоже спрашивают, каким пальцем в носу ковыряются если не ответят то с позором выгоняют на улицу? И на основанию чего определяет "брак не действительный".
Ну тогда Мелланию Трамп посадите в тюрьму за одно, вон, супружеский долг взяла и не отдает.
20.03.2026 16:34 Ответить
Треба було трахнути свіжоодружену на пункті пропуску і прикордонники не задавали б зайвих питань.
20.03.2026 16:35 Ответить
Сподіваюсь шо він справно виконував свій чоловічій обов'язок і перша шлюбна нічь була бурхливою до безтями і у краколомних позах .
20.03.2026 16:35 Ответить
В Україні дозволено вступати в шлюб з 18 років. Ніяких інших вікових обмежень не існує.
Щлюб реєструється для створення сімї.
Про ніяку шлюбну ніч там не йдеться.
20.03.2026 16:45 Ответить
Та я ж не проти. Хось орально, хочь анально, хось платонічно хочь фантастично незай кохаються. Хочь в вуха. То справа молодят. Просто цікаво.
Доречи, а ви не в курсі, був вже на кордоні викрито шлюб сина з матерю?
20.03.2026 16:52 Ответить
Та то таке... Ось в одному племені в Африці батьки вбили і з'їли свого сина, після того як він з'їв свою сестру...
20.03.2026 16:59 Ответить
Від чого намагався ухилитись хлоп який з'їв сестру та якого потім зхарсили батьки? Від шлюбу з 80 річною тещою?
20.03.2026 17:15 Ответить
Це просто страшне...
20.03.2026 17:18 Ответить
Страшне це коли стадо тупих баранів та вівець під час війни на посаду Верховного Головнокомандувача обирає жадібного, продажного, сцікливого, брехливого, безсовістного блазня-пісткограя та крадія. А то не страшно то життя та традиції того племені.
20.03.2026 17:28 Ответить
Смешно. Но уже Апелляционные суды отменяют решения судов первых инстанций по поводу мобилизации и таких выкрутасов! Рано или поздно, кому то придаться отвечать за сделанное.
20.03.2026 16:39 Ответить
В совке существовал невидимый барен и его можно было ублажить(с экономил деньги и с гнилого сортира табуретку создал, отдал барену излишок денег) или наоборот обокрасть барена(******** дороги кусок и в курятник положить)
Вот на пункте и выслуживаются.
20.03.2026 16:49 Ответить
А у нас прикордонники вже виконують функції поліції моралі? Якщо в рагсі штамп ляпнули - втручатися зась, порушення права на свободу особистого життя
20.03.2026 16:44 Ответить
Якщо документ підробний - інша справа. А в іному випадку - то не ваше свиняче діло. Виконуйте свої посадові обов'язки.
20.03.2026 16:48 Ответить
Эх тёща моя, ласковая....
20.03.2026 16:58 Ответить
Якщо комусь не подобається, чи щось не влаштовує - вимагайте зміни в законодавстві. Або віковий ценз, або просто тотальна заборона на виїзд чоловіків.
Хоча, якщо закон в Україні не діє - то тоді можливо все.
20.03.2026 17:07 Ответить
Ну, якщо квартальний кловун без мізків, який все життя обсирав державу Україна міг стати президентом цієї країни, то чому чоловік не може взяти в дружину 80-ну бабцю?
20.03.2026 17:09 Ответить
А чому немає бусифікації в рашці ,а тому що кацапи давно зрозуміли що за ідею ніхто задарма воювати не буде тому в них і контрактники ,а якщо їх не вистачатиме ,то "в братскіх странах Афрікі ,Азії , Латінской Амєрікі" наберуть найманців ,це тільки в нас бусифікують кріпаків за 20 000 гривень ( з яких після оподаткування залишиться 16 000 гривень ) і за "Слава Україні " , і допоки це не зміниться ,то все більше буде дезертирства ,ой вибачте СЗЧ ,бо "несвідомі і немотивовані " українці нехочуть бути гарматним м'ясом ,тим більше в країні де людей поділили на багатих і набідних ,де багатим -все .а бідним - смерть.
20.03.2026 17:21 Ответить
З точки зору закону, ніхто не може забороняти дорослому більше 18 р одружуватись! Скільки відомо випадків коли чоловіки у 90років мають жінок 25-30 років! Навпаки зустрічається рідко, але буває, наприклад Алла Пугачова. Хто зможе скасувати їх шлюб, прикордонники? Хай він ухилянт, але це інша справа. Не заздрю прокурору , який буде лізти у ліжко цієї родини😉
20.03.2026 17:23 Ответить
И новости ясно одно, хорошие тёщи в Украине бывают.
20.03.2026 17:31 Ответить
Яке чисте кохання, аж сльози навертаються!
20.03.2026 17:36 Ответить
Прорахувався, але де?
20.03.2026 17:50 Ответить
 
 