"Кохання без вікових обмежень": Киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ

На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який одружився зі своєю 80-річною тещею, яка має інвалідність.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Обоє – кияни. Попри різницю у віці, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Під час спілкування з прикордонниками ця історія "посипалась". "Закохані" плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'ясувалось, що "дружина" є мамою цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном.

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"Таким чином, "кохання без вікових обмежень" виявилось легендою для спроби незаконного виїзду.



Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення", - додали прикордонники.

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