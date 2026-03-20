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Новини Затримання ухилянтів на кордоні
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"Кохання без вікових обмежень": Киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ

Чоловік одружився з тещею, щоб виїхати за кордон

На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який одружився зі своєю 80-річною тещею, яка має інвалідність.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Обоє – кияни. Попри різницю у віці, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Під час спілкування з прикордонниками ця історія "посипалась". "Закохані" плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'ясувалось, що "дружина" є мамою цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном.

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"Таким чином, "кохання без вікових обмежень" виявилось легендою для спроби незаконного виїзду.

Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення", - додали прикордонники.

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Автор: 

Вінницька область (1172) ДПСУ Держприкордонслужба (6779)
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Топ коментарі
+21
Худоба тікає, алярм)

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20.03.2026 16:30 Відповісти
+16
Факт фіктивності шлюбу може встановити тільки суд. Ніякі прикордонники чи митники.
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20.03.2026 16:34 Відповісти
+15
ЧОМУ НЕ ВІДКРИТИ КОРДОНИ?

Бо не буде кому захищати країну? - то ЯК В БІСА довели країну так що її ніхто не захоче захищати ніяк крім репресій як в СССР чи КНДР?
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20.03.2026 16:26 Відповісти

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