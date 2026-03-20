"Кохання без вікових обмежень": Киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ
На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який одружився зі своєю 80-річною тещею, яка має інвалідність.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Обоє – кияни. Попри різницю у віці, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Під час спілкування з прикордонниками ця історія "посипалась". "Закохані" плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'ясувалось, що "дружина" є мамою цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном.
"Таким чином, "кохання без вікових обмежень" виявилось легендою для спроби незаконного виїзду.
Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення", - додали прикордонники.
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Бо не буде кому захищати країну? - то ЯК В БІСА довели країну так що її ніхто не захоче захищати ніяк крім репресій як в СССР чи КНДР?