Зеленский наградил воинов 59-й бригады СБС, уничтоживших FPV-дроном российский вертолет Ка-52
Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" II степени военнослужащих Сил беспилотных систем, которые с помощью FPV-дрона уничтожили российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" на Покровском направлении.
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Палиса, об этом говорится в указе на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня на Покровском направлении операторы 59-й бригады Сил беспилотных систем спокойно и профессионально выполнили свою работу. Экипаж "Хищники высот" FPV-дроном поразил российский Ка-52. Машина, которая стоит миллионы, была уничтожена точным ударом FPV-дрона", — отметил Палиса.
Он отметил, что это не случайность, а системная работа. Это уже второй такой результат у этого подразделения.
"Только что Президент подписал указ о награждении этих воинов орденом "За мужество" II степени. И это абсолютно заслуженно. Так сегодня выглядит современная война. Когда решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность. Хорошая работа", - добавил Палиса.
"За личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:
Наградить орденом "За мужество" II степени
- АНДРУСЕНКО Юрия Михайловича — солдата
- НЕЧИПАСА Давида Витальевича — солдата
- СЛЕПКО Серегия Анатольевича — младшего сержанта
- ШАПОВАЛА Вадима Сергеевича — младшего сержанта", — говорится на сайте ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Далі буде...