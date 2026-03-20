Зеленський нагородив воїнів 59-ї бригади СБС, які знищили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІ ступеня воїнів Сил безпілотних систем, які FPV-дроном знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Покровському напрямку.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Паліса та йдеться в указі на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні на Покровському напрямку оператори 59-ї бригади Сил безпілотних систем спокійно і професійно зробили свою роботу. Екіпаж "Хижаки висот" FPV-дроном вразив російський Ка-52. Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона", - зазначив Паліса.
Він зауважив, що це не випадковість, а системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу.
"Щойно Президент підписав указ про нагородження цих воїнів Орденом за мужність ІІ ступеня. І це абсолютно заслужено. Так сьогодні виглядає сучасна війна. Коли вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність та технологічність. Гарна робота", - додав Паліса.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- АНДРУСЕНКА Юрія Михайловича — солдата
- НЕЧИПАСА Давида Віталійовича — солдата
- СЛЄПКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
- ШАПОВАЛА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта", - йдеться на сайті ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль