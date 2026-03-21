Враг атаковал Запорожье, погибли два человека, двое детей получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 21 марта российские захватчики атаковали Запорожье. Раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки погибли два человека - мужчина и женщина. Две девочки - 15 и 11 лет - получили травмы.

Российский беспилотник разрушил частный дом в областном центре.

Последствия атаки















