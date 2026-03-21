Враг атаковал Запорожье, погибли два человека, двое детей получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 21 марта российские захватчики атаковали Запорожье. Раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В результате атаки погибли два человека - мужчина и женщина. Две девочки - 15 и 11 лет - получили травмы.

Российский беспилотник разрушил частный дом в областном центре.

Последствия атаки

В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина
В Запорожье в результате атаки дрона РФ погибли мужчина и женщина

беспилотник (4910) Запорожье (2850) Запорожская область (4146) Запорожский район (464)
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
21.03.2026 08:12 Ответить
Чи боїться пекла син Сатани- х7йло?
Краще нехай згорять тут на землі бо нікому достовірно не відомо що буде там.
21.03.2026 09:25 Ответить
Ось з ким воюють рашиські терористи, бодай ви всі виздихали разом найкривавішим злочинцем путіном.
21.03.2026 08:13 Ответить
Але писати треба грамотно: як двоє людей, так само й двоє дітей.
21.03.2026 09:12 Ответить
21.03.2026 09:17 Ответить
 
 