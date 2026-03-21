Ворог атакував Запоріжжя, загинули двоє людей. Кількість поранених зросла до 6, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок атаки загинули двоє людей - чоловік та жінка. Дві дівчини - 15 та 11 років - зазнали травм.

Російський удар зруйнував житловий будинок та пошкоджено інфраструктуру

Унаслідок влучання по приватному домоволодінню житловий будинок було повністю зруйновано. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні будинки й транспортні засоби, розташовані поруч, повідомили у прокуратурі Запорізької області.

Крім того, зафіксовано удар по об’єкту інфраструктури. У результаті атаки пошкоджено промислове приміщення. Травм зазнав працівник, який на момент обстрілу перебував на робочому місці.

Наразі інформація щодо масштабу руйнувань і стану постраждалого уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Оновлення

Станом на 10:00 відомо про шістьох поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя.

"46-річному чоловікові, який дістав травми після удару безпілотників по місту, надана медична допомога. Також до медиків звернувся ще один чоловік та дві жінки. Усім надають допомогу", - повідомив Федоров.

Таким чином внаслідок атаки російських "шахедів" у обласному центрі поранені шестеро людей, загинули - дві людини.

Постраждалі з травмами та контузіями

Після ранкової атаки на Запоріжжя постраждалі дістали вибухові травми, контузії та стресові реакції. Більшість лікується вдома, один чоловік перебуває під наглядом лікарів, повідомив Федоров.

"Жінкам 84 та 74 років діагностована гостра реакція на стрес, після отримання медичної допомоги вони лікуватимуться вдома.

У дівчат мінно-вибухові травми та контузії.

Стан 46-річного чоловіка - середній - він лишається під наглядом лікарів.

44-річні жінка та чоловік лікуватимуться вдома", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки















