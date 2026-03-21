Минус 12 оккупантов на минах: боевая работа саперов 14-й бригады "Червона Калина". ВИДЕО

Бойцы Сил обороны показали кадры массовых подрывов российских оккупантов на минах в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг продолжает штурмовые действия, неся значительные потери от действий украинских саперов, дронщиков, пехоты и артиллерии.

Несмотря на это, противник не прекращает попыток наступления, подтягивает новые силы и снова пытается проводить штурмы живой силой.

Отмечается, что минные заграждения были подготовлены саперами бригады "Червона Калина" 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины.

На обнародованных кадрах зафиксировано не менее 12 подрывов оккупантов на минах.

