Минус 12 оккупантов на минах: боевая работа саперов 14-й бригады "Червона Калина". ВИДЕО
Бойцы Сил обороны показали кадры массовых подрывов российских оккупантов на минах в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг продолжает штурмовые действия, неся значительные потери от действий украинских саперов, дронщиков, пехоты и артиллерии.
Несмотря на это, противник не прекращает попыток наступления, подтягивает новые силы и снова пытается проводить штурмы живой силой.
Отмечается, что минные заграждения были подготовлены саперами бригады "Червона Калина" 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины.
На обнародованных кадрах зафиксировано не менее 12 подрывов оккупантов на минах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
