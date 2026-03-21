С начала суток на фронте - более 40 боестолкновений: продолжаются бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 21 марта 2026 года на фронте уже произошло 43 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Уланово, Рогизное, Рыжовка, Будки, Зноб-Трубчевская, Сосновка, Безсаловка; Ясная Поляна в Черниговской области.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано шесть боевых столкновений.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Славянском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое. Продолжается одна вражеская атака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Саратовский НПЗ, есть повреждения, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг дважды наступал в районе Злагоды и Красногорского. Наносил авиаудары по Покровскому.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в направлении населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Оленокстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки и Заливного. Две штурмовые операции врага продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехово.

На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались.

Читайте также: Поражен вражеский пункт управления и ремонтное подразделение РФ, - Генштаб

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.