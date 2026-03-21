С начала суток на фронте - более 40 боестолкновений: продолжаются бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток 21 марта 2026 года на фронте уже произошло 43 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Уланово, Рогизное, Рыжовка, Будки, Зноб-Трубчевская, Сосновка, Безсаловка; Ясная Поляна в Черниговской области.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано шесть боевых столкновений.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Старица и Синельниково.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
- На Славянском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки.
- На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Часова Яра.
- На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Ильиновки и Новопавловки.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое. Продолжается одна вражеская атака.
Обстановка на Юге
- На Александровском направлении враг дважды наступал в районе Злагоды и Красногорского. Наносил авиаудары по Покровскому.
- На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в направлении населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Оленокстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки и Заливного. Две штурмовые операции врага продолжаются.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехово.
- На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
