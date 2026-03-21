Украинцы в США, Канаде и Великобритании смогут получать паспорта в центрах компании VFS, - МИД

Украинцы в США, Канаде и Великобритании смогут получать паспорта через центры VFS

Украинцы в Великобритании, Канаде и США в скором времени смогут получать паспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть визовых и паспортных сервисов VFS Global.

Проект стартует в ближайшее время 

Отмечается, что в сотрудничестве с компанией VFS Global МИД завершило подготовку к запуску экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов, оформленных в украинских дипломатических учреждениях.

Поэтому уже в ближайшее время украинцы в США, Канаде и Великобритании смогут получать изготовленные паспорта не только в дипломатических учреждениях, но и в 35 сервисных центрах VFS Global, без необходимости повторно ехать в посольство или консульство. Ожидается, что это сократит время получения услуги и избавит от необходимости дополнительных поездок в дипломатические учреждения.

В МИД также отметили, что такой шаг особенно важен в условиях продолжающейся российской агрессии, когда миллионы граждан находятся за границей и нуждаются в быстрых и эффективных услугах.

"Безопасность документов и надлежащая идентификация личности остаются приоритетом. Получение паспорта будет происходить исключительно после процедуры верификации, что гарантирует защиту персональных данных и исключает злоупотребления", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что проект реализуется в рамках цифровизации консульских услуг, в частности развития системы "е-Консул", и будет в дальнейшем расширять подобные сервисы.

"Продолжаем работу, чтобы украинцы во всем мире имели доступ к современным, удобным и ориентированным на человека государственным сервисам, где бы они ни находились. С использованием как международных паспортных и визовых, так и национальных почтовых сервисов. Это о уважении государства, сохранении связей и единства нашего народа, заботе и защите наших граждан", - заявил глава МИД Андрей Сибига.

А множинне громадянство для українців з 17 січня у 5 країнах: Чехії, Німеччини, Польщі, Канади і США що уже, всьо? Ніхто вже і не згадує?
21.03.2026 20:39 Ответить
кацапський слід за цією конторою тягнеться. капець.
21.03.2026 20:41 Ответить
Це чергова годівниця замість ДП Документ?
21.03.2026 20:45 Ответить
Я так зрозумів це тупо доставка готового паспорту щоб не їздити за ним.
21.03.2026 21:27 Ответить
 
 