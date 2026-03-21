Українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати паспорти у центрах компанії VFS, - МЗС

Українці у Великій Британії, Канаді та США невдовзі зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через мережу візових і паспортних сервісів VFS Global.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

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Проєкт стартує найближчим часом

Зазначається, що у співпраці з компанією VFS Global МЗС завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипломатичних установах.

Тому вже найближчим часом українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише в дипломатичних установах, а й у 35 сервісних центрах VFS Global, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства. Очікується, що це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

У МЗС також зазначили, що такий крок особливо важливий в умовах триваючої російської агресії, коли мільйони громадян перебувають за кордоном і потребують швидких та ефективних сервісів.

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"Безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються є пріоритетом. Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання", - наголосили у відомстві.

У МЗС додали, що проєкт реалізується у межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи "е-Консул", і буде надалі розширювати подібні сервіси.

"Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян",- заявив очільник МЗС Андрій Сибіга.

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