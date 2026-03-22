После длительного лечения скончалась 16-летняя девушка, упавшая в яму с кипятком в Киеве, - СМИ

16-летняя девушка, которая в начале января упала в яму с кипящей водой в Голосеевском районе Киева, скончалась. Девушка проходила лечение в Германии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала мама девушки, сообщает Цензор.НЕТ.

Девушка находилась в тяжелом состоянии

В начале января 16-летняя девушка упала в яму с кипящей водой в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского. Медики оценили состояние несовершеннолетней как критически тяжелое. Девушка получила ожоги 73% тела.

Пострадавшую киевлянку доставили в больницу в Кельне. По словам матери девушки, все расходы на лечение взяла на себя Германия.

Мама пострадавшей также рассказывала, что КГГА не связалась с семьей после этого инцидента.

Долгое время девушка находилась в коме в тяжелом состоянии. Ей сделали девять операций и пересадили 25% кожи.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь 16-летней киевлянки не удалось.

В комментарии "УП" пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок подтвердила, что девушка скончалась в ночь на 21 марта. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе Киева прорвало теплопроводную трубу системы централизованного отопления, вследствие чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов.

Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она стала в горячую воду, которая текла по тротуару.

Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она стала в горячую воду, которая текла по тротуару.

Правоохранители задержали должностное лицо КП "Киевтеплоэнерго" после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева.

