Новости Падение девушки в яму с кипятком
После длительного лечения скончалась 16-летняя девушка, упавшая в яму с кипятком в Киеве, - СМИ

В больнице скончалась 16-летняя девушка, упавшая в яму с кипятком в Киеве

16-летняя девушка, которая в начале января упала в яму с кипящей водой в Голосеевском районе Киева, скончалась. Девушка проходила лечение в Германии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала мама девушки, сообщает Цензор.НЕТ.

Девушка находилась в тяжелом состоянии 

В начале января 16-летняя девушка упала в яму с кипящей водой в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского. Медики оценили состояние несовершеннолетней как критически тяжелое. Девушка получила ожоги 73% тела.

Пострадавшую киевлянку доставили в больницу в Кельне. По словам матери девушки, все расходы на лечение взяла на себя Германия.

Мама пострадавшей также рассказывала, что КГГА не связалась с семьей после этого инцидента.

Долгое время девушка находилась в коме в тяжелом состоянии. Ей сделали девять операций и пересадили 25% кожи.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь 16-летней киевлянки не удалось.

В комментарии "УП" пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок подтвердила, что девушка скончалась в ночь на 21 марта. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе Киева прорвало теплопроводную трубу системы централизованного отопления, вследствие чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов.

  • В яму с кипящей водой упала 16-летняя девушка. Она получила ожоги 73% тела. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она стала в горячую воду, которая текла по тротуару.

Правоохранители задержали должностное лицо КП "Киевтеплоэнерго" после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева.

Кому належить та власник:
40538421 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Форма власності

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Орган управління

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

Основний вид діяльності за КВЕД

35.30 ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦIЙОВАНОГО ПОВIТРЯ

Керівник, посада

директор

Керівник, ПІБ

БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://balans.gukv.gov.ua/card/40538421&ved=2ahUKEwjmi_mq_7OTAxXgRvEDHYBjJOQQFnoECAsQBQ&usg=AOvVaw2IhQV_tYDuavhoLNzxyyUr

40538421 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" - ІКС "БАЛАНС"

balans.gukv.gov.ua › card

22.03.2026 19:09 Ответить
А прізвище яке у нього... Явно щирий українець...
22.03.2026 19:43 Ответить
Тепліше, Ґольфстрі́м гріє і Африка, вірніше Сахара.
Тут пробували вашу сисьему опалення в Тулузі, мер був комуніст, їздив в совок, там побачив як гріються і вирішив в себе так зробити. Якраз будували новий квартал висоток і він вирішив цілий квартал гріти від однієї котельні. З 14 до 16 січня 1985 року різко похолодало, в котельні щось вийшло з ладу і всі ці висоткм замерзли. Електричними калориферами обігріватись не було можливості бо кабелі не були розраховані на таку потужність. Прийшлось виселяти цілий квартал, крім тих хто не міг рухатись, вони грілись від ел. розеток. Інших розселяли по місту кого куди могли втиснути. Після того котельню ремонтувати не стали а поставили автоматичні міні котельні коло кожної висотки. Так економніше, не губиться частина тепла в кілометрах труб.
22.03.2026 19:44 Ответить
22.03.2026 19:21 Ответить
Видно типового такого ПаХАРЯ заробітчанина на посаді, на відкатах з тендерів…. Але ж, він якось туди сів…???
22.03.2026 19:40 Ответить
Як міндіч з шефірами написали, так Оманські і погодилися?!?!
22.03.2026 19:45 Ответить
Як вона могла туди впасти? Невже не було огороджено зону робіт ? Чи то було вночі і не було видно і не було огороджено ?
22.03.2026 19:10 Ответить
Как правило просто проваливается асфальт. А там как поцдет. Может провалиться человек, а может автомобиль.
22.03.2026 19:15 Ответить
Ніде не було написано що провалився асфальт, а було написано що проводились якісь роботи.
22.03.2026 19:18 Ответить
В січневих новинах писали "упала в яму, яка утворилася внаслідок прориву труби й не була належно огороджена."
22.03.2026 19:24 Ответить
"прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення"

Ну за це хтось буде відповідати? Чи як завжди винних немає, неначасі?
22.03.2026 19:18 Ответить
Від централізованого опалення давно треба було відмовитись, треба було робити як у Франції, автоматична міні пічка обігріває будинок, або навіть тільки під'їхзд.
22.03.2026 19:20 Ответить
У Франції значно тепліше зимою
22.03.2026 19:27 Ответить
А як тоді "харчуваться" теплоклмуну, та по харчовому ланцюжку мерам міст?
22.03.2026 19:29 Ответить
Просто, їх поладити на голодний пайок. )
22.03.2026 19:47 Ответить
Центральне опалення це совкова дичина, нефективна, небезпечна і ненадійна. Автономне опалення в рази дешевше і недійніше.
22.03.2026 19:43 Ответить
Прелесть. Можно общаться с специалистом. Это аналитический сайт. Можно ознакомиться с цифрами?
Автономне опалення в рази дешевше і недійніше.
Стандартная, двухподьездная девятиэтажка. 72 газовых котла безопаснее одного, обслуживаемого специалистами. Сколько стоит 24-х киловатник Фероли? 30-35. С сроком службы 10 лет
22.03.2026 20:07 Ответить
 
 