Чиновника "Киевтеплоэнерго" задержали из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком. ФОТО

Правоохранители задержали чиновника КП "Киевтеплоэнерго" после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщают полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Задержан чиновник "Киевтеплоэнерго"

"Задержанный - руководитель участка коммунального предприятия. Ему готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия", - рассказали в полиции.

Кроме того, в суд подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Киевская городская прокуратура уточнила, что задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго".

Что предшествовало

2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе Киева прорвало теплопроводную трубу системы централизованного отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов.

В яму с кипятком упала 16-летняя девушка. Она получила 73% ожогов тела. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она вступила в горячую воду, которая текла по тротуару.

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