Чиновника "Киевтеплоэнерго" задержали из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком. ФОТО
Правоохранители задержали чиновника КП "Киевтеплоэнерго" после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщают полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Задержан чиновник "Киевтеплоэнерго"
"Задержанный - руководитель участка коммунального предприятия. Ему готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия", - рассказали в полиции.
Кроме того, в суд подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Киевская городская прокуратура уточнила, что задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго".
Что предшествовало
2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе Киева прорвало теплопроводную трубу системы централизованного отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов.
- В яму с кипятком упала 16-летняя девушка. Она получила 73% ожогов тела. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она вступила в горячую воду, которая текла по тротуару.
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Тільки так можна навести в країні порядок. Безвідповідальність породжує такі випадки.
Пам'ятаю як на метро лук'янівській був стихійний ринок який ігнорувала поліція, і закінчилось тим що кипляче масло з чебуреків перекинулось на дівчину яка проходила просто повз, до метро.
Так що й шаурмістів з їхніми газовими балонами гнати треба з вулиць...