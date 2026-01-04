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Новости Фото Падение девушки в яму с кипятком
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Чиновника "Киевтеплоэнерго" задержали из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком. ФОТО

Правоохранители задержали чиновника КП "Киевтеплоэнерго" после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщают полиция Киева и Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Задержан чиновник "Киевтеплоэнерго"

"Задержанный - руководитель участка коммунального предприятия. Ему готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия", - рассказали в полиции.

Задержан чиновник

Кроме того, в суд подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Киевская городская прокуратура уточнила, что задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго".

Задержан чиновник

Что предшествовало

2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе Киева прорвало теплопроводную трубу системы централизованного отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов.

  • В яму с кипятком упала 16-летняя девушка. Она получила 73% ожогов тела. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Также ожоги ног получила 53-летняя женщина – она вступила в горячую воду, которая текла по тротуару.

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задержание (6567) Киев (26684) Киевтеплоэнерго (34)
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Топ комментарии
+16
Так само треба при аваріях на перехрестях затримувати продавців і власників кіосків які закривають обзор, те саме з власниками земельних ділянок які поставили заборів на тротуарах, якщо хтось впав на слизькій плитці то виробника плитки, разом з будівельниками які її поклали і власником будівлі.

Тільки так можна навести в країні порядок. Безвідповідальність породжує такі випадки.

Пам'ятаю як на метро лук'янівській був стихійний ринок який ігнорувала поліція, і закінчилось тим що кипляче масло з чебуреків перекинулось на дівчину яка проходила просто повз, до метро.
Так що й шаурмістів з їхніми газовими балонами гнати треба з вулиць...
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04.01.2026 01:28 Ответить
+11
Взагалі-то це все наслідки неправильних інфраструктурних рішень. В Америці, та й в Європі, здається, теплопостачання є автономним а не центральним. Кожен будинок має свій бойлер, який і генерує гарячу воду з холодного водопостачання. А при цій системі, що є, зачна частина тепла йде на втрати, тому центральне постачання гарячої води є вкрай неєфективне економічно, ще й призводить до таких трагічних випадків.
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04.01.2026 03:14 Ответить
+10
То ж Країна Мрій не витримає ще одного терміну трускавецьких академіків
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04.01.2026 01:42 Ответить

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