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Новини Фото Падіння дівчини в яму з окропом
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Посадовця "Київтеплоенерго" затримали через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом. ФОТО

Правоохоронці затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" після падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано посадовця "Київтеплоенерго"

"Затриманий - керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", - розповіли у поліції.

Затримано посадовця

Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.

Київська міська прокуратура уточнила, що затримано керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго".

Затримано посадовця

Що передувало

2 січня на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі Києва прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення, унаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів.

  • В яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона зазнала 73% опіків тіла. Її госпіталізували в тяжкому стані.
  • Також опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

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Автор: 

затримання (4334) Київ (21121) Київтеплоенерго (226)
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Топ коментарі
+16
Так само треба при аваріях на перехрестях затримувати продавців і власників кіосків які закривають обзор, те саме з власниками земельних ділянок які поставили заборів на тротуарах, якщо хтось впав на слизькій плитці то виробника плитки, разом з будівельниками які її поклали і власником будівлі.

Тільки так можна навести в країні порядок. Безвідповідальність породжує такі випадки.

Пам'ятаю як на метро лук'янівській був стихійний ринок який ігнорувала поліція, і закінчилось тим що кипляче масло з чебуреків перекинулось на дівчину яка проходила просто повз, до метро.
Так що й шаурмістів з їхніми газовими балонами гнати треба з вулиць...
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04.01.2026 01:28 Відповісти
+11
Взагалі-то це все наслідки неправильних інфраструктурних рішень. В Америці, та й в Європі, здається, теплопостачання є автономним а не центральним. Кожен будинок має свій бойлер, який і генерує гарячу воду з холодного водопостачання. А при цій системі, що є, зачна частина тепла йде на втрати, тому центральне постачання гарячої води є вкрай неєфективне економічно, ще й призводить до таких трагічних випадків.
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04.01.2026 03:14 Відповісти
+10
То ж Країна Мрій не витримає ще одного терміну трускавецьких академіків
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04.01.2026 01:42 Відповісти

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