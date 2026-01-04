Посадовця "Київтеплоенерго" затримали через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом. ФОТО
Правоохоронці затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" після падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Затримано посадовця "Київтеплоенерго"
"Затриманий - керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", - розповіли у поліції.
Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.
Київська міська прокуратура уточнила, що затримано керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго".
Що передувало
2 січня на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі Києва прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення, унаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів.
- В яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона зазнала 73% опіків тіла. Її госпіталізували в тяжкому стані.
- Також опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.
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Тільки так можна навести в країні порядок. Безвідповідальність породжує такі випадки.
Пам'ятаю як на метро лук'янівській був стихійний ринок який ігнорувала поліція, і закінчилось тим що кипляче масло з чебуреків перекинулось на дівчину яка проходила просто повз, до метро.
Так що й шаурмістів з їхніми газовими балонами гнати треба з вулиць...