Після тривалого лікування померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві, - ЗМІ

16-річна дівчина, яка на початку січня впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва, померла. Дівчина лікувалася в Німеччині.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла мама дівчинки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дівчина перебувала у важкому стані

На початку січня 16-річна дівчинка впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського. Медики оцінювали стан неповнолітньої як критично важкий. Дівчина зазнала 73% опіків тіла.

Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн. За словами мами дівчини, усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина.

Мама постраждалої також розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту.

Тривалий час дівчина перебувала в комі у важкому стані. Їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри.

Попри зусилля медиків врятувати життя 16-річної киянки не вдалося.

У коментарі "УП" речниця поліції Києва Анна Страшок підтвердила, що дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування триває.

Що передувало

2 січня на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі Києва прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення, унаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів.

В яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона зазнала 73% опіків тіла. Її госпіталізували в тяжкому стані.

Також опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Правоохоронці затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" після падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.

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