Після тривалого лікування померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві, - ЗМІ
16-річна дівчина, яка на початку січня впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва, померла. Дівчина лікувалася в Німеччині.
Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла мама дівчинки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дівчина перебувала у важкому стані
На початку січня 16-річна дівчинка впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського. Медики оцінювали стан неповнолітньої як критично важкий. Дівчина зазнала 73% опіків тіла.
Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн. За словами мами дівчини, усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина.
Мама постраждалої також розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту.
Тривалий час дівчина перебувала в комі у важкому стані. Їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри.
Попри зусилля медиків врятувати життя 16-річної киянки не вдалося.
У коментарі "УП" речниця поліції Києва Анна Страшок підтвердила, що дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування триває.
Що передувало
2 січня на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі Києва прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення, унаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів.
- В яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона зазнала 73% опіків тіла. Її госпіталізували в тяжкому стані.
- Також опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.
Правоохоронці затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" після падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.
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40538421 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Форма власності
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Орган управління
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)
Основний вид діяльності за КВЕД
35.30 ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦIЙОВАНОГО ПОВIТРЯ
Керівник, посада
директор
Керівник, ПІБ
БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ
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