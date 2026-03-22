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Новини Падіння дівчини в яму з окропом
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Після тривалого лікування померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві, - ЗМІ

У лікарні померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві

16-річна дівчина, яка на початку січня впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва, померла. Дівчина лікувалася в Німеччині.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла мама дівчинки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дівчина перебувала у важкому стані 

На початку січня 16-річна дівчинка впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського. Медики оцінювали стан неповнолітньої як критично важкий. Дівчина зазнала 73% опіків тіла.

Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн. За словами мами дівчини, усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина.

Мама постраждалої також розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту.

Тривалий час дівчина перебувала в комі у важкому стані. Їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри.

Попри зусилля медиків врятувати життя 16-річної киянки не вдалося.

У коментарі "УП" речниця поліції Києва Анна Страшок підтвердила, що дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування триває.

Що передувало

2 січня на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі Києва прорвало теплопровідну трубу системи централізованого опалення, унаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів.

  • В яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона зазнала 73% опіків тіла. Її госпіталізували в тяжкому стані.
  • Також опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Правоохоронці затримали посадовця КП "Київтеплоенерго" після падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.

Дивіться також: Посадовця "Київтеплоенерго" затримали через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом. ФОТО

Автор: 

смерть (6771) Київтеплоенерго (226)
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Топ коментарі
+8
А прізвище яке у нього... Явно щирий українець...
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22.03.2026 19:43 Відповісти
+7
Кому належить та власник:
40538421 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Форма власності

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Орган управління

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)

Основний вид діяльності за КВЕД

35.30 ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦIЙОВАНОГО ПОВIТРЯ

Керівник, посада

директор

Керівник, ПІБ

БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://balans.gukv.gov.ua/card/40538421&ved=2ahUKEwjmi_mq_7OTAxXgRvEDHYBjJOQQFnoECAsQBQ&usg=AOvVaw2IhQV_tYDuavhoLNzxyyUr

40538421 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" - ІКС "БАЛАНС"

balans.gukv.gov.ua › card

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22.03.2026 19:09 Відповісти
+7
Видно типового такого ПаХАРЯ заробітчанина на посаді, на відкатах з тендерів…. Але ж, він якось туди сів…???
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22.03.2026 19:40 Відповісти

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