Блогер Лаченков во второй раз отказался комментировать бронирование в оборонной сфере

Блогер Игорь Лаченков во второй раз отказался комментировать возможное фиктивное бронирование на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Суспільного, где журналисты пытались получить ответ от блогера лично.

Лаченков отказался от интервью, сославшись на занятость.

Бронирование через предприятие Минобороны

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Лаченков получил бронирование через компанию-подрядчика Министерства обороны – "Милвус групп". По словам мэра, блоггер был формально зарегистрирован в общежитии в одном из сел области, хотя фактически проживает в Киеве. Также сообщается, что за неполные полтора года Лаченков работал, по меньшей мере, на трех предприятиях оборонного профиля.

