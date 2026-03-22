Блогер Лаченков во второй раз отказался комментировать бронирование в оборонной сфере

Блогер Игорь Лаченков во второй раз отказался комментировать возможное фиктивное бронирование на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Суспільного, где журналисты пытались получить ответ от блогера лично. 

  • Лаченков отказался от интервью, сославшись на занятость.

Бронирование через предприятие Минобороны

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Лаченков получил бронирование через компанию-подрядчика Министерства обороны – "Милвус групп". По словам мэра, блоггер был формально зарегистрирован в общежитии в одном из сел области, хотя фактически проживает в Киеве. Также сообщается, что за неполные полтора года Лаченков работал, по меньшей мере, на трех предприятиях оборонного профиля.

Топ комментарии
Блогер-мільйонник. Цілує в дупу Зе. Чом би і не забронювати?
22.03.2026 21:48 Ответить
Він же не лох якийсь. До речі, яке ставлення Лаченкова до закінчення війни? Неначасі і тільки до кордонів 1991, вгадав?
22.03.2026 21:49 Ответить
У цій країні бронь для позитивних блогерів-дуполизів видається в одному пакеті з методичками.
22.03.2026 22:01 Ответить
І як завжди все вперлося в гроші. Тьфу,***.
22.03.2026 21:45 Ответить
Завидуй молча🤣🤣
22.03.2026 22:09 Ответить
Кому?
22.03.2026 22:23 Ответить
За це йому і надули в дупу мільйон !
22.03.2026 22:00 Ответить
Ви що, яке ще закінчення війни - де він потім харчуватися буде без донатів?
22.03.2026 22:05 Ответить
Закінчення війни залежить від Х**ла. Чи ти не згоден? Вгадав?
22.03.2026 22:09 Ответить
що пан пропонує для завершення війни?
22.03.2026 22:22 Ответить
22.03.2026 22:39 Ответить
лаченков, як і будь, яке подібне кончене чмо повинен, для початку, сидіти на пляшці!!!!
а, так і буде.
тож, всі зелені уйобки, готуйтесь!!!
22.03.2026 21:56 Ответить
Блохера ловлять?
22.03.2026 21:56 Ответить
Кожен крутиться як може. З вірою в перемогу, звісно.
22.03.2026 21:58 Ответить
ДОВГИЙ І БРЕХЛИВИЙ ЯЗИК НІКОЛИ НЕ БУВ ПРИЗНАКОМ МУЖЧИНИ !!!!
22.03.2026 21:59 Ответить
Він золота молодь.В нього мати суддя.Яка там мобюілізація?І ще зняв кІмнату і наче продає дорогий шмаття якесь.Пише що гроші збирав,а звітів не показував.
22.03.2026 22:00 Ответить
Соцмережі це така параша. Подивіться на Зеленського, він маріонетка соцмереж і це робить його королем дегенератів.
22.03.2026 22:02 Ответить
герой-тиловик, орально працює на благо батьківщини
22.03.2026 22:03 Ответить
Так можна сказати про всіх. Чому саме це губасте чучало вирішили замочити?
22.03.2026 22:07 Ответить
Тому що образив Філатова?
22.03.2026 22:09 Ответить
Філатов і Лачен - жаба і гадюка
22.03.2026 22:05 Ответить
жабогадюкінг.
філатов "запропонував провести відкриту розмову в прямому ефірі" (Джерело: https://censor.net/ua/n3606565 ) брудним матом, погрозами та зоновсько-анальною лексикою.
придворний блохер-мажор загубив береги, бо відчув захист від зе-влади.

за цим всім губиться найважливіше, це війна України проти агресії рф
22.03.2026 22:10 Ответить
Чому про цього "блохера" я тільки зараз дізнався? Хто це взагалі? хто ці мільйони? Я думаю більше 70 відсотків там тупо вьєтнамські боти 🤦 цих блохерів як собак непізнаних зараз.
22.03.2026 22:27 Ответить
Не то,що Стерненко!Вже мільярдер, а на фронт не пускають! Навіть Сирського вмовляв,фотографувався разом....все одно - не пускають! Кажуть викрасти можуть,сволочі червоні!
22.03.2026 22:35 Ответить
ну і до чого тут це? робота така?
22.03.2026 22:38 Ответить
трильйонер

не подобається стерненко - заміни його
22.03.2026 22:39 Ответить
 
 