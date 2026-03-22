Блогер Лаченков вдруге відмовився коментувати бронювання в оборонній сфері

Блогер Ігор Лаченков вдруге відмовився коментувати можливе фіктивне бронювання на підприємстві оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного, де журналісти намагалися отримати відповідь від блогера особисто.

Лаченков відмовився від інтерв’ю, пославшись на зайнятість.

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Бронювання через підприємство Міноборони

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Лаченков отримав бронювання через компанію-підрядника Міністерства оборони – "Мілвус груп". За словами мера, блогер був формально зареєстрований у гуртожитку в одному з сіл області, хоча фактично проживає у Києві. Також повідомляється, що за неповні півтора року Лаченков працював щонайменше на трьох підприємствах оборонного профілю.

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