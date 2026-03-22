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Блогер Лаченков вдруге відмовився коментувати бронювання в оборонній сфері

Лачен відмовився коментувати своє бронювання

Блогер Ігор Лаченков вдруге відмовився коментувати можливе фіктивне бронювання на підприємстві оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного, де журналісти намагалися отримати відповідь від блогера особисто. 

Лаченков відмовився від інтерв’ю, пославшись на зайнятість.

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Бронювання через підприємство Міноборони

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Лаченков отримав бронювання через компанію-підрядника Міністерства оборони – "Мілвус груп". За словами мера, блогер був формально зареєстрований у гуртожитку в одному з сіл області, хоча фактично проживає у Києві. Також повідомляється, що за неповні півтора року Лаченков працював щонайменше на трьох підприємствах оборонного профілю.

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Автор: 

бронювання (453) блогер (198) Філатов Борис (482) Лаченков Ігор (2)
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Топ коментарі
+29
Блогер-мільйонник. Цілує в дупу Зе. Чом би і не забронювати?
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22.03.2026 21:48 Відповісти
+15
лаченков, як і будь, яке подібне кончене чмо повинен, для початку, сидіти на пляшці!!!!
а, так і буде.
тож, всі зелені уйобки, готуйтесь!!!
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22.03.2026 21:56 Відповісти
+14
І як завжди все вперлося в гроші. Тьфу,***.
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22.03.2026 21:45 Відповісти

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