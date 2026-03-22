Блогер Лаченков вдруге відмовився коментувати бронювання в оборонній сфері
Блогер Ігор Лаченков вдруге відмовився коментувати можливе фіктивне бронювання на підприємстві оборонно-промислового комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного, де журналісти намагалися отримати відповідь від блогера особисто.
Лаченков відмовився від інтерв’ю, пославшись на зайнятість.
Бронювання через підприємство Міноборони
Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Лаченков отримав бронювання через компанію-підрядника Міністерства оборони – "Мілвус груп". За словами мера, блогер був формально зареєстрований у гуртожитку в одному з сіл області, хоча фактично проживає у Києві. Також повідомляється, що за неповні півтора року Лаченков працював щонайменше на трьох підприємствах оборонного профілю.
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а, так і буде.
тож, всі зелені уйобки, готуйтесь!!!