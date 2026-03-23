Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 288 850 человек (+970 за сутки), 11 794 танка, 38 662 артиллерийских системы, 24 268 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 288 850 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 288 850 (+970) человек
  • танков – 11 794 (+1) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 268 (+5) единиц
  • артиллерийских систем – 38 662 (+24) единицы
  • РСЗО – 1 695 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 336 (+0) единиц
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999) единиц
  • крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136) единиц
  • специальной техники – 4 098 (+2) единиц.

Потери врага 23 марта

Наші хлопці б'ють не туди, де повно напхано ППО, а туди, де можна спричинить максимальну шкоду, при мінімальних затратах... Що дасть "удар па Мацкве"? Вереск, що "Атечество в апаснасти!" "Все на защиту Атечества!"? А так "верещать" нема про що - а зброї, пального, та **********, НЕМАЄ... І можна мобілізувать "м'ясо", скільки-завгодно, а озброїть це "м'ясо", немає чим... Якщо вже бить,- то по Алабузі. Там "шахєди" збирають...
23.03.2026 07:44 Ответить
Що - "весеннее наступление" захлинулося, не почавшись?... Чи вони "еще не начинали"?
23.03.2026 07:37 Ответить
Каждый день по москве надо по 500 беспилотников выпускать и бить, бить, бить - тогда война быстрее закончится. А так вчера выпустили 250 (и то не по москве) и где продолжение? А в москве живёт избиратель путлера.
23.03.2026 07:37 Ответить
23.03.2026 07:37 Ответить
23.03.2026 07:44 Ответить
Згоднен, бити треба по військовій та супутній інфрастурктурі. Але на мою думку непогано було би кожен день хоч по десятку дронів спрямовувати на цілі на Масквє, благо їх там хватає. Долетить - добре, ні - так хоч їхній план Ковьйор потріпле нєрви масковському бомонду )
23.03.2026 08:54 Ответить
Навіщо в пусту БПЛА витрачати?Розумно це?
23.03.2026 09:05 Ответить
Де я написав що в пусту?
По перше - цілей для них біля москви я к і в самій море
По друге - на них будуть витрачатись дороговартісні ракети
По третє - економічна та репутаційна шкода за застовування плану Ковьор величезна, відміна та затримка сотен рейсів це дуже дорого
В четверте - масковському бомонду це мішає жить
В п'яте - ракети, якими будуть збивати ці дрони, разом з уламками самих дронів, теж будуть падати на макітри масквічей.
Ну і так далі, бонусів бачу може за відносно невелику ціну
23.03.2026 09:13 Ответить
Но лучше по 100 баллистических ракет класса ФАУ-2, причём без всякой точности.
23.03.2026 08:19 Ответить
ФАУ 2 поки не дістане, там максимальна дальність була порядку польоту 300 км.
23.03.2026 08:56 Ответить
Запам'ятай - у природі не існує такого предмету, істоти чи явища - "избиратель путлера".
23.03.2026 08:34 Ответить
Біть біть-ти зовсім куку?Там ППО на кожному метрі-якій толк?Треба по портам,заводам,ТЕЦ і т.д.Щоб життя їм медом не було.А Мацкву хай ще один прігожін руйнує.До речі путька не в москві і іх командний центр десь 6 поверхів під землею(Сам будував в рад.армії)так що треба трампобомби
23.03.2026 09:03 Ответить
23.03.2026 07:37 Ответить
спеціальна техніка - 4 098 (+2) од. ..можливо
23.03.2026 08:34 Ответить
................ Це про що?
23.03.2026 08:50 Ответить
Це про те що задіяна інженерна техніка...можливо ескаватори для облаштування позицій (тобто зупинились)..єдине не знаю куди відносять евакуатори в звіті до БТ чи до спецтехніки
23.03.2026 09:08 Ответить
Минув 4415 день москальсько-української війни.
169! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика та арта норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 288 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
23.03.2026 08:47 Ответить
23.03.2026 08:49 Ответить
Молодці хлопці-як би мене спитали-то по святоленінграду там в його районі 3 порти потрібно як по одеським портам-кожен день 20-30 штук(нафту та інше возять)та по Алабузі з Іжевськом(шахеди збирають)ну і Ямальський Хрест(газове перехрестя) це мені здається на зараз головніще мацкви з сотнями ППО
23.03.2026 09:11 Ответить
Ну так по святолєнінграду сьогодні прилетіло, і як раз саму в порт, по ємностям зберігання ))
Атака дронів
23.03.2026 09:16 Ответить
 
 