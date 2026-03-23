Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 288 850 человек (+970 за сутки), 11 794 танка, 38 662 артиллерийских системы, 24 268 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 288 850 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 288 850 (+970) человек
- танков – 11 794 (+1) единицы
- боевых бронированных машин – 24 268 (+5) единиц
- артиллерийских систем – 38 662 (+24) единицы
- РСЗО – 1 695 (+1) единиц
- средств ПВО – 1 336 (+0) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999) единиц
- крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136) единиц
- специальной техники – 4 098 (+2) единиц.
По перше - цілей для них біля москви я к і в самій море
По друге - на них будуть витрачатись дороговартісні ракети
По третє - економічна та репутаційна шкода за застовування плану Ковьор величезна, відміна та затримка сотен рейсів це дуже дорого
В четверте - масковському бомонду це мішає жить
В п'яте - ракети, якими будуть збивати ці дрони, разом з уламками самих дронів, теж будуть падати на макітри масквічей.
Ну і так далі, бонусів бачу може за відносно невелику ціну
169! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика та арта норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 288 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
