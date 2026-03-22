На фронте произошло 116 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 22 марта, на фронте произошло 116 боевых столкновений. Украинские защитники наносят противнику постоянные огневые удары, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 42 авиационных удара – сбросил 169 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5722 дрона-камикадзе и осуществил 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из них – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. На направлении зафиксировано одно штурмовое действие врага.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону Зыбиного, Охримовки.
- На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Боровской Андреевки, Купянска и в сторону Новоплатоновки и Кившаровки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три штурма оккупантов в сторону Шийковки, Дибровы и в районе населенного пункта Среднее.
На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Ризниковки, Пазено и Платоновки. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении агрессор дважды пытался улучшить свое положение, атакуя в районах Орехово-Васильевки и Часова Яра.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Гришино, Шевченко.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 23 – ранены; уничтожена единица автомобильного транспорта и три укрытия оккупантов; повреждено 95 укрытий, три пункта управления БПЛА и орудие. Уничтожено или подавлено 267 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах населенных пунктов Терново, Новогригоровка, Красногорское и в сторону Егоровки. Одна атака продолжается.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и Мирное. Одна штурмовая операция продолжается.
- На Ореховском направлении атак врага не наблюдалось.
- На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
