На фронті відбулося 116 боєзіткнень: ворог найбільш активний на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби неділі, 22 березня, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.
Бої на Харківщині
- На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.
- На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє.
На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.
На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 23 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 95 укриттів, три пункти управління БпЛА та гармату. Знищено або подавлено 267 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжуються.
- На Оріхівському напрямку атаки ворога не спостерігалися.
- На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
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