УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6243 відвідувача онлайн
Новини Зведення Генштабу Бойові дії на Покровському напрямку
759 0

На фронті відбулося 116 боєзіткнень: ворог найбільш активний на Покровському напрямку, - Генштаб

Зведення Генштабу: на фронті зафіксовано 116 боєзіткнень

Від початку доби неділі, 22 березня, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Читайте також: На фронті – 187 боєзіткнень. Ворог найбільше штурмував на Покровському та Костянтинівському напрямах, - Генштаб

Бої на Харківщині

  • На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.
  • На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

Читайте також: На фронті відбулося 146 боєзіткнень: ворог застосував 5,2 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 23 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 95 укриттів, три пункти управління БпЛА та гармату. Знищено або подавлено 267 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.

Читайте також: На фронті зафіксовано 138 боєзіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на півдні 

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку атаки ворога не спостерігалися.
  • На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Дивіться також: Ворог знову посилює тиск на Покровському напрямку. За добу 32 російські штурми, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

Генштаб ЗС (8566) бойові дії (6035) ЗСУ (8905)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 