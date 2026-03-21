На фронте зафиксировано 138 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений. Силы обороны уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 21 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 48 авиационных ударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3512 дронов-камикадзе и осуществил 2375 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил семь авиабомб, осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из них – с применением РСЗО. На направлении зафиксировано шесть боестолкновений.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Синельниково. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три штурма оккупантов в районе Среднего и в сторону населенных пунктов Ставки и Диброва. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в районе Часова Яра, бой продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бик, Яблоневка, Софиевка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Степановки, Ильиновки и Новопавловки. Одна штурмовая операция продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Кучеров Яр, Белицкое, Новопавловка. Шесть вражеских атак продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 52 оккупанта и 24 – ранены; уничтожено одно транспортное средство, пять единиц специальной техники, один пункт управления БПЛА и два укрытия личного состава; повреждено одну артиллерийскую систему, одно транспортное средство, семь укрытий личного состава, пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 171 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районе Тернового, Злагоды и Красногорского. Наносил авиаудары по Покровскому, Ивановке и Подгавриловке.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в сторону позиций наших защитников в направлении населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Оленокстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиеовка, Заливное, Копани, Широкое, Чаривное, Верхняя Терса. Одна штурмовая операция врага продолжается.

На Ореховском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в направлении Приморского. Наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехово.

На Приднепровском направлении противник осуществил одну неудачную атаку в сторону наших защитников.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.