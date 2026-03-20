Зеленский о линии фронта: ВСУ удерживают позиции, как и в прошлом году, Россия не побеждает
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции на линии фронта, в то время как потери российской армии растут.
Об этом он сказал британскому блогеру украинского происхождения Максу Клименко во время своего визита в Великобританию, передает Цензор.НЕТ.
Потери РФ растут
Президент подчеркнул, что сообщения о якобы победе России являются частью российской дезинформации, а украинские войска находятся почти на тех же позициях, что и в прошлом году.
"Россия не побеждает. Они не достигли ни одной из целей, к которым стремились с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, им это не удалось. Конечно, они хотели оккупировать столицу, этого они также не достигли. Сейчас они теряют 30–35 тысяч (человек — ред.) ежемесячно", — сказал Зеленский.
Как изменилось расположение сил на фронте
По словам президента, за последние год-два российская армия не может прорвать оборону Украины. Глава государства подчеркнул, что самой большой ценностью являются люди, далее –– вопрос территорий.
"Мы почти не изменили своих позиций. Только потери (россиян – ред.) растут. Россия не может прорвать наши оборонительные линии, хотя ежедневно пытается это сделать. Именно поэтому такая ситуация на поле боя не приносит им победы, именно поэтому они пытаются посеять хаос, [запуская] ракеты по энергетической и гражданской инфраструктуре", – отметил Зеленский.
- На вопрос, какой он видит Украину через десять лет, Зеленский ответил: независимой.
"Самое важное – это независимая страна. И я надеюсь, что молодежь, которая сейчас учится в школах или университетах, вернется и восстановит Украину", – добавил он.
