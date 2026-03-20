Зеленський про лінію фронту: ЗСУ зберігають позиції, що й торік, Росія не перемагає

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України утримують свої позиції на лінії фронту, тоді як втрати російської армії зростають.

Про це він сказав британському блогеру українського походження Максу Клименку під час свого візиту до Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ зростають

Президент наголосив, що повідомлення про нібито перемогу Росії є частиною російської дезінформації, а українські війська перебувають на майже тих самих позиціях, що й минулого року.

"Росія не перемагає. Вони не досягли жодної з цілей, яких прагнули з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, їм це не вдалося. Звісно, вони хотіли окупувати столицю, цього вони також не досягли. Зараз вони втрачають 30-35 тисяч (людей - ред.) щомісяця", - сказав Зеленський.

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Як змінилося розташування сил на фронті

За словами президента, за останні рік-два російська армія не може прорвати оборону України. Глава держави наголосив, що найбільшою цінністю є люди, далі –– питання територій.

"Ми майже не змінили своїх позицій. Лише втрати (росіян – ред.) зростають. Росія не може прорвати наші оборонні лінії, хоча щодня намагається це зробити. Саме тому така ситуація на полі бою не приносить їм перемоги, саме тому вони намагаються посіяти хаос, [запускаючи] ракети по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

На запитання, якою він бачить Україну через десять років, Зеленський відповів: незалежною.

"Найважливіше –– це незалежна країна. І я сподіваюся, що молодь, яка зараз навчається у школах чи університетах, повернеться і відновить Україну", - додав він.

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