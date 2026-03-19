Новости Донетчина
ВСУ контролируют Федоровку, Клебан-Бик и Плещеевку, - ГВ "Схід"

ВСУ удерживают Донецкую область: ключевые населенные пункты под контролем

Силы обороны Украины удерживают ряд населенных пунктов в Донецкой области и отбросили российские войска в районе Березового.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал.

"В течение суток данные населенные пункты (Федоровка Вторая и Клебан-Бик — ред.) не были задействованы в каких-либо штурмовых действиях, они находятся под контролем Сил обороны. Сами попытки инфильтрации есть, но на данном направлении враг истощен и пока не проводит никаких действий", — отметил Шаповал.

При этом, несмотря на отсутствие штурмовых действий, враг пытается улучшить свое положение вблизи Клебан-Бика, привлекая дополнительные резервы, однако украинские подразделения удерживают определенные рубежи.

Населенные пункты Плещеевка и Иванополье Донецкой области также остаются под контролем Сил обороны Украины.

"В Плещеевке и Иванополье идут бои, но они находятся под контролем Сил обороны Украины", — сказал Шаповал.

Бои на Краматорском направлении и в Днепропетровской области

На Краматорском направлении украинские силы остановили две штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

Также он проинформировал о ситуации в Днепропетровской области, где в районе населенного пункта Березовое российские войска пытались атаковать украинские позиции, однако Силы обороны отбили эти попытки.

Шаповал подытожил, что украинские военные призывают доверять только официальным источникам информации.

Донецкая область (11926) боевые действия (5709) Бахмутский район (794) Краматорский район (1047) Плещеевка (3) Клебан-Бык (2) Федоровка 2-я (3)
Що воно верзе, згідно Діпстейту Клебан-Бик захопили ще 27 січня і з тих пір підари там лише просувалися, як і учора. Цікаво ще хтось вірить у цю ссанину у вуха від дірявого командування
19.03.2026 14:03 Ответить
 
 