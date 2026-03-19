ВСУ контролируют Федоровку, Клебан-Бик и Плещеевку, - ГВ "Схід"
Силы обороны Украины удерживают ряд населенных пунктов в Донецкой области и отбросили российские войска в районе Березового.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал.
"В течение суток данные населенные пункты (Федоровка Вторая и Клебан-Бик — ред.) не были задействованы в каких-либо штурмовых действиях, они находятся под контролем Сил обороны. Сами попытки инфильтрации есть, но на данном направлении враг истощен и пока не проводит никаких действий", — отметил Шаповал.
При этом, несмотря на отсутствие штурмовых действий, враг пытается улучшить свое положение вблизи Клебан-Бика, привлекая дополнительные резервы, однако украинские подразделения удерживают определенные рубежи.
Населенные пункты Плещеевка и Иванополье Донецкой области также остаются под контролем Сил обороны Украины.
"В Плещеевке и Иванополье идут бои, но они находятся под контролем Сил обороны Украины", — сказал Шаповал.
Бои на Краматорском направлении и в Днепропетровской области
На Краматорском направлении украинские силы остановили две штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.
Также он проинформировал о ситуации в Днепропетровской области, где в районе населенного пункта Березовое российские войска пытались атаковать украинские позиции, однако Силы обороны отбили эти попытки.
Шаповал подытожил, что украинские военные призывают доверять только официальным источникам информации.
