ЗСУ контролюють Федорівку, Клебан-Бик і Плещіївку, - УВ "Схід"

Сили оборони України утримують низку населених пунктів на Донеччині та відкинули російські війська поблизу Березового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал.

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"Протягом доби дані населені пункти (Федорівка Друга та Клебан-Бик - ред.) не були задіяні в якихось штурмових діях, вони знаходяться під Силами оборони. Самі спроби інфільтрації є, але на даному напрямку ворог виснажений і поки не проводить ніяких дій", - зазначив Шаповал.

При цьому, попри відсутність штурмових дій, ворог намагається покращити своє положення поблизу Клебан-Бика, залучаючи додаткові резерви, однак українські підрозділи утримують визначені рубежі.

Населені пункти Плещіївка та Іванопілля Донецької області також залишаються під контролем Сил оборони України.

"У Плещіївці та Іванопіллі відбуваються бої, але вони під контролем Сил оборони України", - сказав Шаповал.

Бої на Краматорському напрямку та Дніпропетровщині

На Краматорському напрямку українські сили зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

Також він поінформував про ситуацію на Дніпропетровській області, де в районі населеного пункту Березове російські війська намагалися атакувати українські позиції, однак Сили оборони відбили ці спроби.

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Шаповал підсумував, що українські військові закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.