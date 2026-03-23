Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 288 850 осіб (+970 за добу), 11 794 танки, 38 662 артсистеми, 24 268 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 288 850 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб
- танків – 11 794 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.
- артилерійських систем – 38 662 (+24) од.
- РСЗВ – 1 695 (+1) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 775 (+136) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
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169! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика та арта норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 288 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.