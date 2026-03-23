Экс-депутата из Одесщины будут судить за государственную измену и сотрудничество с РФ, - Офис Генпрокурора

В суд направлено дело бывшего депутата городского совета в Одесской области, которого обвиняют в государственной измене и поддержке действий РФ, в частности в призывах к вводу войск и сотрудничестве с российскими структурами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, в конце февраля 2014 года обвиняемый вместе с представителями пророссийских политических сил организовал массовое мероприятие в Одессе, во время которого звучали призывы о вводе войск Российской Федерации в Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Связи с представителями РФ

"Он поддерживал постоянную связь с представителями РФ, передавал информацию о общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных пророссийских организаций.

Также обвиняемый публично поддерживал проведение незаконного "референдума" о присоединении Крыма к РФ и призывал к реализации подобного сценария в Одессе", - говорится в сообщении.

Находясь в РФ, он, по данным следствия, участвовал в публичных мероприятиях и открыто поддерживал действия государства-агрессора. Правоохранители утверждают, что его деятельность координировалась с представителями российских властных структур.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его имущество арестовано с целью дальнейшей конфискации в случае доказательства вины.

