РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Приговоры за государственную измену
Экс-депутата из Одесщины будут судить за государственную измену и сотрудничество с РФ, - Офис Генпрокурора

В Одессе суд рассматривает дело о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

В суд направлено дело бывшего депутата городского совета в Одесской области, которого обвиняют в государственной измене и поддержке действий РФ, в частности в призывах к вводу войск и сотрудничестве с российскими структурами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, в конце февраля 2014 года обвиняемый вместе с представителями пророссийских политических сил организовал массовое мероприятие в Одессе, во время которого звучали призывы о вводе войск Российской Федерации в Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Связи с представителями РФ

"Он поддерживал постоянную связь с представителями РФ, передавал информацию о общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных пророссийских организаций.

Также обвиняемый публично поддерживал проведение незаконного "референдума" о присоединении Крыма к РФ и призывал к реализации подобного сценария в Одессе", - говорится в сообщении.

Находясь в РФ, он, по данным следствия, участвовал в публичных мероприятиях и открыто поддерживал действия государства-агрессора. Правоохранители утверждают, что его деятельность координировалась с представителями российских властных структур.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его имущество арестовано с целью дальнейшей конфискации в случае доказательства вины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорены трое предателей, воевавших против Сил обороны на Донбассе, - СБУ

Автор: 

Одесская область (4151) государственная измена (1649) Офис Генпрокурора (2965)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12 років пройшло з 2 травня 2014 року, коли цей персонаж організовував збройний заколот в Одесі разом з мером Одеси, Ківаловим та іншими регіоналами.
показать весь комментарий
23.03.2026 10:30 Ответить
Це 12 років, тільки до суду дійшло, а там суд за рочків 20 розгляду. прокуЛОЛи і судді зарплатню отримують, у них усьо в шоколаді. Бо якщо Петро на заводі буде один шуруп 10років робити, то його накуй пішлють вже через місяць, а тут праця - можна усе прокуЛОЛське життя одну куйню мутузити і так до пенсії у 35 рочки
показать весь комментарий
23.03.2026 10:43 Ответить
Жаль, что оно не пошло на шашлычки 2 мая 2014 года.
показать весь комментарий
23.03.2026 10:50 Ответить
 
 