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Новини Вироки за державну зраду
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Ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та співпрацю з РФ, - Офіс Генпрокурора

В Одесі суд розглядає справу про підозру в посяганні на територіальну цілісність України

До суду скеровано справу колишнього депутата міськради на Одещині, якого обвинувачують у держзраді та підтримці дій РФ, зокрема закликах до введення військ і співпраці з російськими структурами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками проросійських політичних сил організував масовий захід в Одесі, під час якого лунали заклики щодо введення військ Російської Федерації в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".

Зв’язки з представниками РФ

"Він підтримував постійний зв’язок із представниками РФ, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до РФ і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи в РФ, він, за даними слідства, брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресора. Правоохоронці стверджують, що його діяльність координувалася з представниками російських владних структур.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його майно арештовано з метою подальшої конфіскації у разі доведення вини.

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Автор: 

Одеська область (4152) державна зрада (1831) Офіс Генпрокурора (3962)
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Топ коментарі
+5
Це 12 років, тільки до суду дійшло, а там суд за рочків 20 розгляду. прокуЛОЛи і судді зарплатню отримують, у них усьо в шоколаді. Бо якщо Петро на заводі буде один шуруп 10років робити, то його накуй пішлють вже через місяць, а тут праця - можна усе прокуЛОЛське життя одну куйню мутузити і так до пенсії у 35 рочки
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23.03.2026 10:43 Відповісти
+4
12 років пройшло з 2 травня 2014 року, коли цей персонаж організовував збройний заколот в Одесі разом з мером Одеси, Ківаловим та іншими регіоналами.
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23.03.2026 10:30 Відповісти
+4
Отож і питання - чому його не арештували ще в 2014, і чому ківалов досі на волі???
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23.03.2026 11:10 Відповісти

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