Ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та співпрацю з РФ, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано справу колишнього депутата міськради на Одещині, якого обвинувачують у держзраді та підтримці дій РФ, зокрема закликах до введення військ і співпраці з російськими структурами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками проросійських політичних сил організував масовий захід в Одесі, під час якого лунали заклики щодо введення військ Російської Федерації в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".

Зв’язки з представниками РФ

"Він підтримував постійний зв’язок із представниками РФ, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до РФ і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи в РФ, він, за даними слідства, брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресора. Правоохоронці стверджують, що його діяльність координувалася з представниками російських владних структур.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його майно арештовано з метою подальшої конфіскації у разі доведення вини.

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