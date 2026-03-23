Ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та співпрацю з РФ, - Офіс Генпрокурора
До суду скеровано справу колишнього депутата міськради на Одещині, якого обвинувачують у держзраді та підтримці дій РФ, зокрема закликах до введення військ і співпраці з російськими структурами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.
За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками проросійських політичних сил організував масовий захід в Одесі, під час якого лунали заклики щодо введення військ Російської Федерації в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".
Зв’язки з представниками РФ
"Він підтримував постійний зв’язок із представниками РФ, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.
Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до РФ і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Перебуваючи в РФ, він, за даними слідства, брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресора. Правоохоронці стверджують, що його діяльність координувалася з представниками російських владних структур.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його майно арештовано з метою подальшої конфіскації у разі доведення вини.
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