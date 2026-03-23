РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости
508 8

"Состояние воды и воздуха онлайн": курорт "Буковель" открыл доступ к данным о качестве воды и воздуха

Новости компаний

Буковель

Курорт "Буковель" запустил информационную панель с показателями качества воздуха и питьевой воды. Онлайн-табло обновляется на постоянной основе и доступно для всех по ссылке — https://eco.bukovel.com

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил Богдан Красавцев, руководитель Офиса устойчивого развития компании, информирует Цензор.НЕТ. 

"Компания последовательно инвестирует в качественное и безопасное для окружающей среды водоснабжение курорта. В частности, на территории Bukovel работает фильтрационная станция воды мощностью 200 м³/ч, которая обеспечивает качественную подготовку воды перед подачей туристам — она проходит многоуровневую очистку, дезинфекцию, фильтрацию через кварцевый песок и ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, курорт инвестирует в развитие канализационных очистных сооружений. Сейчас их мощность составляет 4000 м³/сутки", — сообщил руководитель Офиса устойчивого развития Bukovel.

Он отметил, что на странице дашборда также можно ознакомиться с регулярными результатами лабораторных исследований питьевой воды и аквапарка MAVKA в формате pdf.

"Прозрачность — один из аспектов высокого уровня гостеприимства и сервиса, а открытые данные — признак доверия и уважения к гостю! Поэтому отныне все могут получать регулярную информацию о состоянии воды и качестве воздуха из первоисточников. Отмечу, что все результаты исследований подтверждаются независимыми сертифицированными лабораториями. Датчики воздуха также сертифицированы и работают по стандартам швейцарской компании IQAir", — отметил Богдан Красавцев.

По его словам, трансформация курорта по стандартам устойчивого развития началась в 2024 году. Интеграция принципов ESG во все операционные процессы компании — это один из ключевых аспектов видения развития генерального директора компании Bukovel Захара Палицы.

Автор: 

Буковель (57) воздух (176) курорт (115) вода (924)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для прокурорів-інвалідів та мусорів що десятками купують апартаменти в Буковелі дуже важлива новина

для ЗСУ якось не дуже
показать весь комментарий
23.03.2026 18:29 Ответить
На этом дашборде есть маршруты передвижения групп ТЦК по курорту? Если нет- незачёт.
показать весь комментарий
23.03.2026 18:30 Ответить
виведіть на великі екрани:
в чернігові
в сумах
в харкові
в дніпрі
в запоріжжі
в кривому розі
в херсоні
в миколаєві
в одесі
в києві.

особливо буде важливо при ракетних атаках.
показать весь комментарий
23.03.2026 18:30 Ответить
Буковель (своя сорочка) ближче до тіла !
показать весь комментарий
23.03.2026 18:36 Ответить
Для кого ця інфа? Правильно написано в першому дописі - для прокурорів-інвалідів, а ще там дружньо оселились кібер-поліцаї та інші крадії...
показать весь комментарий
23.03.2026 18:43 Ответить
"війна десь там далеко далеко" а в буковелі кураж, розваги, задоволення, Ремарк " а на західному фронті тихо і без змін".?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:00 Ответить
на сайті видно, що в питній воді є нітрати - це основний показник наявності у воді забруднення з поверхні землі, тому деякі виробники бутильованої води не вказують нітрати на етикетці. Також амоній не дуже оптимістичний показник, особливо при наявності у воді нітратів.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:16 Ответить
Ну слава Богу... хочди хати будуть якісним. Воду з тих"відпочиваючих" мало хто п"є...
показать весь комментарий
23.03.2026 19:53 Ответить
 
 