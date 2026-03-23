"Состояние воды и воздуха онлайн": курорт "Буковель" открыл доступ к данным о качестве воды и воздуха

Курорт "Буковель" запустил информационную панель с показателями качества воздуха и питьевой воды. Онлайн-табло обновляется на постоянной основе и доступно для всех по ссылке — https://eco.bukovel.com.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил Богдан Красавцев, руководитель Офиса устойчивого развития компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Компания последовательно инвестирует в качественное и безопасное для окружающей среды водоснабжение курорта. В частности, на территории Bukovel работает фильтрационная станция воды мощностью 200 м³/ч, которая обеспечивает качественную подготовку воды перед подачей туристам — она проходит многоуровневую очистку, дезинфекцию, фильтрацию через кварцевый песок и ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, курорт инвестирует в развитие канализационных очистных сооружений. Сейчас их мощность составляет 4000 м³/сутки", — сообщил руководитель Офиса устойчивого развития Bukovel.

Он отметил, что на странице дашборда также можно ознакомиться с регулярными результатами лабораторных исследований питьевой воды и аквапарка MAVKA в формате pdf.

"Прозрачность — один из аспектов высокого уровня гостеприимства и сервиса, а открытые данные — признак доверия и уважения к гостю! Поэтому отныне все могут получать регулярную информацию о состоянии воды и качестве воздуха из первоисточников. Отмечу, что все результаты исследований подтверждаются независимыми сертифицированными лабораториями. Датчики воздуха также сертифицированы и работают по стандартам швейцарской компании IQAir", — отметил Богдан Красавцев.

По его словам, трансформация курорта по стандартам устойчивого развития началась в 2024 году. Интеграция принципов ESG во все операционные процессы компании — это один из ключевых аспектов видения развития генерального директора компании Bukovel Захара Палицы.