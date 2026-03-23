"Стан води та повітря онлайн": курорт "Буковель" відкрив доступ до якості води та повітря

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Курорт "Буковель" запустив дашборд з показниками якості повітря та питної води. Онлайн-табло оновлюється на постійній основі і доступне для всіх за посиланням - https://eco.bukovel.com.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив Богдан Красавцев, керівник Офісу сталого розвитку компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанія послідовно інвестує у якісне та безпечне для довкілля водозабезпечення курорту. Так, на території Bukovel працює фільтраційна станція води потужністю 200 м³/год, що забезпечує якісну підготовку води перед подачею туристам — вона проходить багаторівневе очищення, дезінфекцію, фільтрацію через кварцовий пісок та ультрафіолетове знезараження. Крім того, курорт інвестує у розвиток каналізаційних очисних споруд. Нині вони мають потужність 4000 м³/добу", - повідомив керівник Офісу сталого розвитку Bukovel.

Він зазначив, що на сторінці дашборду також можна ознайомитися з регулярними результатами лабораторних досліджень питної води та аквапарку MAVKA у форматі pdf.

"Прозорість — один з аспектів високої гостинності та сервісу, а відкриті дані — ознака довіри та повага до гостя! Тож відтепер усі можуть отримувати регулярну інформацію про стан води та якість повітря з першоджерел. Зауважу, що всі результати досліджень підтверджуються незалежними сертифікованими лабораторіями. Датчики повітря теж сертифіковані та працюють за стандартами швейцарської компанії IQAir", — зазначив Богдан Красавцев.

За його словами, трансформація курорту за стандартами сталого розвитку розпочалася у 2024 році. Інтеграція принципів ESG у всі операційні процеси компанії — це один з ключових аспектів бачення розвитку СЕО компанії Bukovel Захара Палиці.