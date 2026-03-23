Лисовой: Ответственные органы будут более строго относиться к пропускам школы детьми

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы будут более строго относиться к пропускам занятий детьми без уважительных причин.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Контроль за посещаемостью усилится

"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и далее с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", - сказал Лесовой.

Министр подчеркнул, что ответственные органы теперь будут "жестче относиться к пропускам школы".

"На сегодняшний день мы говорим о синхронизации действий со стороны Минобразования и со стороны Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт нахождения ребенка в учебном заведении. А в случае отсутствия ребенка в течение длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и в Нацполицию, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого, в зависимости от причины, запускаются те или иные механизмы ответственности", — сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Она отметила, что речь идет не о внедрении новых подходов, а о возвращении к механизмам, которые из-за пандемии и полномасштабного вторжения РФ не очень активно действовали.

