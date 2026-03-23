РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости Контроль за посещаемостью учебного процесса
429 14

Лисовой: Ответственные органы будут более строго относиться к пропускам школы детьми

Лесовой предупредил об усилении контроля за посещаемостью школ

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы будут более строго относиться к пропускам занятий детьми без уважительных причин.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Контроль за посещаемостью усилится 

"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и далее с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", - сказал Лесовой.

Министр подчеркнул, что ответственные органы теперь будут "жестче относиться к пропускам школы".

"На сегодняшний день мы говорим о синхронизации действий со стороны Минобразования и со стороны Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт нахождения ребенка в учебном заведении. А в случае отсутствия ребенка в течение длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и в Нацполицию, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого, в зависимости от причины, запускаются те или иные механизмы ответственности", — сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Она отметила, что речь идет не о внедрении новых подходов, а о возвращении к механизмам, которые из-за пандемии и полномасштабного вторжения РФ не очень активно действовали.

Автор: 

контроль (191) школа (3009) Лисовой Оксен (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А до прогулів депутатів коли жорсткіше ставитиметеся?!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:41 Ответить
+4
Контроль за відвідуваністю посилять

Норвєжскій лєсной:
"Дєті, у вас в школє топят? Нєт, дядя, пока только в угол ставят!" (с) Н.Л.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:43 Ответить
+3
А у них "поважні причини"... Втомилися, та і конверти перестали заносити.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Шановні! Складається враження, що у нас у освіті залишилось тільки одна проблема - це пропуск занять. А ви підручники коли небудь читали - всю ту хрень, яка зараз там написана??? Нещодавно прочитала "Підприємництво. Фінансова грамотність." 8 класу. Це повний треш, в якому ніяких основ ні підприємництва, ні фінансової грамотності - НЕМАЄ((( Найпростішого - поняття грошей, звідки вони зявляються та чому, у якій кількості та коли - у підручнику не знайшла. Підручник - повна абстракція, відірвана від реальності. І такі ж відгуки є і про інші підручники((( А у Лісового - пропуски занять((( Занять з вивчення недороблених і абстрактних підручників???
показать весь комментарий
23.03.2026 20:00 Ответить
Країна штрафів вже..
показать весь комментарий
23.03.2026 19:43 Ответить
показать весь комментарий
Вам зайнятися нема чим? В країні все спокійно?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:45 Ответить
Ви що зовсім йо@нулись ,такого навіть за совітів небуло ,максимум -незадовільну поведінку в щоденнику і батьків до школи і то дуже рідко. Так то ж був як каже наша пропаганда - "тоталітарний і злочиниий, СССР , а в нас тепер "демократична і правова " Україна.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:49 Ответить
Глянув на світлину - ну й МАРМИЗА в дядьки ЗЕміністра ... тільки дітей лякати!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:50 Ответить
На Фрідріха Енгельса схожий
показать весь комментарий
23.03.2026 19:52 Ответить
Нахер ідіть, "контролери" довбані. Контролюйте відвідуваність в своїй сраній раді. А до моїх дітей не лізьте.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:51 Ответить
Если срочно не введут лимиты на детские телефоны,детские тарифы,детские ограничения для пк и тф то получим поколение идиотоф ..
Главное теперь заставлять детей гулять...они не общаються ..
сам со своим воюю,гуляю,на лисапеде езжу..вот уж не думал
показать весь комментарий
23.03.2026 19:51 Ответить
правильно
показать весь комментарий
23.03.2026 19:59 Ответить
Які пропуски шкіл, коли й так діти навчаються переважно online?..
показать весь комментарий
23.03.2026 20:03 Ответить
Це не той пан Оксен, що був спійманий на плагіаті? Той. Ой...
показать весь комментарий
23.03.2026 20:05 Ответить
 
 