Лісовий: Відповідальні органи будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин.
Про це він сказав під час на прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Контроль за відвідуваністю посилять
"Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення", - сказав Лісовий.
Міністр наголосив, що відповідальні органи тепер будуть "жорсткіше ставитися до пропусків школи".
"На сьогодні ми говоримо про синхронізацію дії зі сторони Міносвіти і зі сторони Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти. А за умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності", - сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.
Вона зазначила, що йдеться не про запровадження нових підходів, а про повернення до механізмів, які через пандемію і повномасштабне вторгнення РФ не дуже активно діяли.
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