В Україні запускають систему сповіщень про прогули у школах

В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках, щоб правоохоронці та освітяни могли миттєво реагувати на відсутність учнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана.

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Як працюватиме нова система

Тепер школи, дитсадки та поліція будуть обмінюватися даними через цифрові сервіси. Раніше інформація про відсутність дитини могла тижнями "губитися" у паперових звітах, а тепер ювенальні поліцейські отримуватимуть повідомлення майже одразу.

"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей та підтримка родин", — наголосив Богдан.

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Контроль та алгоритм дій

Уряд встановив чіткі алгоритми для шкіл, садочків та поліції. Дані передаватимуться автоматизованими системами, що мінімізує затримки через людський фактор.

Чіткі терміни визначають, коли школа має повідомити про відсутність учня, а поліція та освітяни діятимуть як єдина система для захисту прав дітей.

Василь Богдан підкреслив, що нововведення допоможе створити систему раннього реагування на ризики та забезпечити право дітей на освіту.

"Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", — зазначив він.

До слова, раніше Кабмін виділив 2 мільярди на шкільні автобуси у 2026 році.

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