В Україні запускають систему сповіщень про прогули у школах
В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках, щоб правоохоронці та освітяни могли миттєво реагувати на відсутність учнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана.
Як працюватиме нова система
Тепер школи, дитсадки та поліція будуть обмінюватися даними через цифрові сервіси. Раніше інформація про відсутність дитини могла тижнями "губитися" у паперових звітах, а тепер ювенальні поліцейські отримуватимуть повідомлення майже одразу.
"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей та підтримка родин", — наголосив Богдан.
Контроль та алгоритм дій
Уряд встановив чіткі алгоритми для шкіл, садочків та поліції. Дані передаватимуться автоматизованими системами, що мінімізує затримки через людський фактор.
Чіткі терміни визначають, коли школа має повідомити про відсутність учня, а поліція та освітяни діятимуть як єдина система для захисту прав дітей.
Василь Богдан підкреслив, що нововведення допоможе створити систему раннього реагування на ризики та забезпечити право дітей на освіту.
"Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", — зазначив він.
- До слова, раніше Кабмін виділив 2 мільярди на шкільні автобуси у 2026 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно, в будь-якій цивілізованій країні дитина у шкільний час має бути на відповідальності і відомі школи чи садочка, так само, як на роботі в робочий час керівництво повинно знати чому ти не на роботі.
Ба більше - там є штрафи за прогули, догани батькам і соціальні служби.
школах та дитсадкахВерховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнівнароднообраних товпойобів-депутатів.
.
Вдягніть одразу всім дітям електроні браслети і все.🤦♂️
А я далі розказую усім людям.
Якщо в мене колись раптом з'являться діти, зроблю все, щоб вони жодного дня не були в школі.
А тут і ми, за їх прикладом..і дно ще не пробите..
зе! Та його команда дуже жадібні до грошей..начасі вже штрафи вводити за прогули у дитсадках, школах + встановити податки на бездітність..у розмірі 50% від доходів.