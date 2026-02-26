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Новини Нові правила безпеки в школах
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В Україні запускають систему сповіщень про прогули у школах

Цифрова система про прогули у школах

В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках, щоб правоохоронці та освітяни могли миттєво реагувати на відсутність учнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана.

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Як працюватиме нова система

Тепер школи, дитсадки та поліція будуть обмінюватися даними через цифрові сервіси. Раніше інформація про відсутність дитини могла тижнями "губитися" у паперових звітах, а тепер ювенальні поліцейські отримуватимуть повідомлення майже одразу.

"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей та підтримка родин", — наголосив Богдан.

Також читайте: Вибух у школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів: травмовано двох дітей

Контроль та алгоритм дій

Уряд встановив чіткі алгоритми для шкіл, садочків та поліції. Дані передаватимуться автоматизованими системами, що мінімізує затримки через людський фактор.

Чіткі терміни визначають, коли школа має повідомити про відсутність учня, а поліція та освітяни діятимуть як єдина система для захисту прав дітей.

Василь Богдан підкреслив, що нововведення допоможе створити систему раннього реагування на ризики та забезпечити право дітей на освіту.

"Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", — зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учні 1–11 класів з вересня безкоштовно харчуватимуться у школі, - Свириденко

Автор: 

безпека (1044) дитячий садок (373) Нацполіція (15731) школа (2311)
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Топ коментарі
+26
В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках Верховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнів народнообраних товпойобів-депутатів.

.
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26.02.2026 21:51 Відповісти
+22
А систему сповіщення про прогули депутатів і міністрів коли запустять?
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26.02.2026 22:04 Відповісти
+21
Ого. То прогули це вже злочин на який має поліція реагувати? Це вже наче зона
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26.02.2026 21:44 Відповісти
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Ого. То прогули це вже злочин на який має поліція реагувати? Це вже наче зона
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26.02.2026 21:44 Відповісти
Європа, куди ми поспішаємо, давно 'вже наче зона' згідно з твоїм висловом.
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26.02.2026 21:51 Відповісти
А шо не так? Не все в Європі золото. Не знаю з якого концтабору це викопали, але заборона в Німеччині ночувати на дачі чи підсмажити шашлик якось не дуже ******* волею.
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27.02.2026 00:03 Відповісти
А якщо ушов в запой на дачі?
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27.02.2026 11:51 Відповісти
А де ще в запой йти, як не на дачі?
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27.02.2026 21:56 Відповісти
лох, а що не так?! чи ти не в Європу, а в рахосраку прямуєш?
Звісно, в будь-якій цивілізованій країні дитина у шкільний час має бути на відповідальності і відомі школи чи садочка, так само, як на роботі в робочий час керівництво повинно знати чому ти не на роботі.
Ба більше - там є штрафи за прогули, догани батькам і соціальні служби.
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26.02.2026 22:26 Відповісти
Є штрафи, але при цьому є і маразм, бо батьків штрафують навіть якщо дитина захворіла і батьки попередили шкільний персонал, що везуть дитину до лікаря. А враховуючи як прогресивно деградують наші правоохоронні органи по зловживанню владою, то перше що вони переймуть це маразм.
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27.02.2026 00:13 Відповісти
такі історії зазвичай у горе батьків, які думають, шо можна з температорою 38 подзвонити до GP і тиждень валятися в ліжку. Українці за кордоном зазвичай і отримують штрафи через лінощі і дурість. Бо GP зазвичай встановлює authorized absence і по-перше, поже не видати дозвіл відсидіти вдома, особливо якщо це просто температура без vomiting тощо. А ще й до того ж, якщо людина після лікаря, не розібравшись в пермішні - просто пішла додому замість відвезти дитину у школи. Але головна причина навіть не лише в хворобі. Ось в Україні був випадок, коли мати алкашка просто закрила дітей вдома.... або приліт, або десь пропали... Школа і поліція повинні це знати. У нас буквально місяць назад у батьків в сусідньому селі хлопчик пропав по дорозі додому бо ввечері бо впав замерз в полі, а батьки алкоголіки. Це - нормальна і необхідна практика дуже давно. Маразм в головах у дібілів, які цього не розуміють.
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27.02.2026 01:01 Відповісти
тому в Європі й падає народжуваність, бо з появою дітей іпати мозги починають всі підряд. А от майбутні господарі європейських білих придурків - мусульманська більшість - чхать хотіла на всі ті заборони
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27.02.2026 01:52 Відповісти
ти трохи не в курсі, буває - відвідувати мають усі, незалежно від віросповідання і соціальної приналежності. та звідки тобі, тупій базарній бабі то знати.
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27.02.2026 10:15 Відповісти
тобі видніше, гострий британський лицарю. Щоправда, я в курсі що мають виконувати всі, і мусульманські родини теж, але хєр виконують - і нічого їм за те нема. Бритаія, звісно, не ЄС, але в Британії справи ще гірші. А щодо хлопчика, який замерз у снігу на Хмельниччині, залитий алкоголем старшим родичем - так, це катастрофа, але він замерз ввечері, після школи, і ніякі повідомлення зранку в поліцію йому б не допомогли. Власне, на ранок його й так знайшли
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27.02.2026 10:51 Відповісти
ну дивись, все просто, рано чи пізно - це буде. Подобається тобі - чи ні. Це частина реформ до цивілізваних країн. Я не буду нікому нічого доводити. Людина базово має розуміти, що школа - це обов"язок і відповідальність. Не можна просто не піти у школу без дозволу лікаря і сповіщення персоналу. Є якийсь певний ліміт, кілька днів на рік - просто сплачуєш штраф. І це база. Можуш тут головой битися об стіну - або ці речі будуть в Україні, якщо , звісно, Україна прямує в європу. Бо мізки, бачу, у багатьох як у рашки.
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27.02.2026 11:04 Відповісти
Діти то не власність ні школи , ні поліції, ні держави.Тупий і дурний ти бройлер.
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27.02.2026 05:45 Відповісти
роздупляйся, лох. Мова йде зовсім не про "власність".
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27.02.2026 10:14 Відповісти
Їж комбікорм і йди смердіти під свій прапорець , куди ти й чухнув з України.Навіть кацапські підари не такі огидні , як худоба що за харч кинула рідну країну і готова нищити майбутнє власних дітей.
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27.02.2026 18:34 Відповісти
оце тебе, дібіла, підірвало
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27.02.2026 19:28 Відповісти
Так, заткнись уже нах лонданчанЄн. Як ви вже заїбали пздіти бєжєнци бл. Сиди де сидиш і не пзди про те, до чого взагалі не маєш ніякого відношення.
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27.02.2026 08:20 Відповісти
у тебе що по інтелекту, що по мові - десь чуть нижче рівня пересічного кацапа
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27.02.2026 10:13 Відповісти
Не тобі "євростопер" "шукач панів" , щось про інтелект розказувати. Скоро зєля змусить вас повернутися, і тут мити унітази які твої родичі ще не вкрали🖕🖕🖕🤣🤣🤣
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27.02.2026 13:35 Відповісти
Хочеш ти цього чи ні - а контроль в школах вводять - і це абсолютно правильно. Можеш далі хникати, лох.
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27.02.2026 14:42 Відповісти
Дурість це вести дитину в садочок чи до школи з температурою 38, навіть якщо якийсь недолугий ескулап прописав, що це нормально. Ні той ескулап, ні соціальні служби, ні шкільний персонал не повернуть дитині здоров'я і не понесуть відповідальності, якщо шо, а знайдуть (і як показує практика знаходять) спосіб ще жорсткіше звинуватити батьків. Про якість лікування в ЄС, особливо Італія, Німеччина (Нідерланди ще так-сяк, але теж наперекосяк) вже страшні анекдоти складають - як медики послідовно і неспішно доводять хворого до критичного стану та навіть до смертельної грані.
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27.02.2026 22:17 Відповісти
Так в нашій поліції повно дебілів, вона на 80% з дебілів, які тупо не знають ні законів, ні своїх прав, ні обов'язків. А на рахунок батьків алкоголіків, то в Європі батьків наркоманів і алкоголіків не менше ніж в Україні. а можливо навіть більше, якщо взяти до уваги процент даунів і аутистів на 100000 народжених, європейські показники вдвічі перевищують українські.
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27.02.2026 22:32 Відповісти
Ну так це правоохоронці!! Підрозділи заброньованих та добре забезпечених
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26.02.2026 23:14 Відповісти
.... мені це не загрожує!)))
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26.02.2026 21:46 Відповісти
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26.02.2026 21:46 Відповісти
Допоки школу будуть плутати з розважальним закладом, а вчителів робити винним у всьому, все це до сраки.
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26.02.2026 21:48 Відповісти
В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках Верховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнів народнообраних товпойобів-депутатів.

.
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26.02.2026 21:51 Відповісти
Забагато тої поліції.
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26.02.2026 21:51 Відповісти
Навіщо так затягувати процес?
Вдягніть одразу всім дітям електроні браслети і все.🤦‍♂️
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26.02.2026 21:57 Відповісти
Нашийники. Щоб, якщо дитина вийшла за дозволений периметр - він починав душити..
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27.02.2026 02:00 Відповісти
Інваліди уже до дітей добралися , нема коли займатися міндічами баклановими
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26.02.2026 22:03 Відповісти
А вони й не будуть займатись,бо це була запланована театральна вистава.А що вона буде,нас попередили ще у серіалі "Слуга народу" 2 сезон 16 серія 42 хвилина,коли перевдягнений під хасида екс-премьер-міністр Чуйко переходив кордон і каже прикордоннику "Вас про мене повинні були попередити.Моя фамілія Міндіч".
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27.02.2026 11:09 Відповісти
Як у Вас вистачає сили волі дивитись ТАКЕ?
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27.02.2026 12:00 Відповісти
Я не дивився.Мені дали наводку.
А я далі розказую усім людям.
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27.02.2026 12:22 Відповісти
Нє чітал но асуждаю?
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27.02.2026 14:18 Відповісти
Бачу,доведеться пояснити.Колись дивився перший сезон,на цьому перегляд закінчив,бо дуже було усе казочно.Потім,коли почалась повномасштабна,блогери почали помічати,що серіал підозріло був пророчий по деяким моментам:падіння сотового оператора, виключення світла,мовний срач,відсутність людей у містах,Міндіч,тощо.Все це викладено в інтернеті у вигляді коротких роликів,не обов'язково дивитись увесь серіал.
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27.02.2026 15:47 Відповісти
А систему сповіщення про прогули депутатів і міністрів коли запустять?
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26.02.2026 22:04 Відповісти
а систему оповіщень наявності депутатів на пленарних засіданнях і при відсутності - сповіщення одразу в НАБУ ?
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26.02.2026 22:15 Відповісти
Ну в общем-то всё правильно, правда работы учителям прибавится. Зато можно ещё ментов набрать... . Вот нет же сомнений, что через ж#пу всё будет))
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26.02.2026 23:39 Відповісти
По можновладцям і так видно хто скільки прогулював!
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27.02.2026 00:30 Відповісти
Країна мрій, щоб її! По всім фронтам дотискають!

Якщо в мене колись раптом з'являться діти, зроблю все, щоб вони жодного дня не були в школі.
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27.02.2026 00:39 Відповісти
Я дивлюся на свого сина шестикласника, і просто а%уєваю від такого явища, як електронний щоденник. Тупо цифрове рабство, жінка вже чекає, якщо схлопотав погану оцінку. Приватності - нуль
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27.02.2026 00:43 Відповісти
Я радію, що мій син закінчив ще нормальну школу, без всіх цих прибабахів..ці шкільні нововведення тільки травмують психіку дітей..діти на те вони й діти, щоб отримувати двійки, зауваження, прогулювати уроки..
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27.02.2026 02:05 Відповісти
Прогулювати сесії ВР депутатам можна, а школьникам школу неможна.
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27.02.2026 01:04 Відповісти
Заради безпеки засуджених зону обнесли колючім дротом і поставили по кутах кулеметніків. І це все заради їхньої безпеки. Так "кум" сказав. Тому звісно вірімо.
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27.02.2026 03:51 Відповісти
А про систематичні прогули студентів 25+, наявність фейкових викладачів у штаті ЗВО планується?!
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27.02.2026 06:12 Відповісти
За прогули в дитячому садку - батьків на фронт, за прогулянки в молодшій і середній школі - в патріотичні табори для виховання і підготовки для фронту, старшекласників - відразу на фронт.
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27.02.2026 06:20 Відповісти
"Благодаря" величайшему клоуну страна снова превращается в тюрьму всех народов.Мало того что почти все сми под их контролем,так еще и наших детей и внуков пытаются еще с детства превратить в рабское стадо.Браво нелох,в кремле радуются этому.Свою кость в миске ты отрабатываешь на 100 %

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27.02.2026 07:56 Відповісти
на фоні відсутності в школах світла,тепла і безпеки - це дієва ***** для контролю над катуванням дітей.от що вкрай необхідно для перемоги довбоїбізму зеленої влади.
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27.02.2026 08:06 Відповісти
Маячня якась. Ну від зелених долбойобів нічого іншого вже ніхто нічого не чекає.
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27.02.2026 08:31 Відповісти
Чому не чікаємо? Раніше ми спостерігали, як рососія дно пробиває й пробиває..

А тут і ми, за їх прикладом..і дно ще не пробите..

зе! Та його команда дуже жадібні до грошей..начасі вже штрафи вводити за прогули у дитсадках, школах + встановити податки на бездітність..у розмірі 50% від доходів.
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27.02.2026 11:38 Відповісти
Дивлюся громадяни вільної країни з натхненням сприйняли чергове покращення
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27.02.2026 09:22 Відповісти
Такої херні навіть при совку не було...
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27.02.2026 10:43 Відповісти
так ось для чого зеленому утирку потрібно стільки заброньованих мусорів - контролювати діточок щоб зі школи не збігли. І знов все загорнуто в облудне пампезне формулювання "для захисту прав дітей". А насправді формується система тотального контролю за людиною змалечку. Колись роман Орвела 1984 вважався страшною утопією, де тотальний контроль з дитинства був нормою, а зараз в "країні мрій" зеленського це вже реальність. Барак зеленої незламності.
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27.02.2026 10:51 Відповісти
Рабов надо с детства воспитывать.
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27.02.2026 11:17 Відповісти
СЗШ - самовольне залишення школи
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27.02.2026 12:01 Відповісти
 
 