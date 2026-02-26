В Украине запускают систему уведомлений о прогулах в школах
В Украине вводят быструю систему оповещений о прогулах в школах и детских садах, чтобы правоохранители и педагоги могли мгновенно реагировать на отсутствие учеников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана.
Как будет работать новая система
Теперь школы, детские сады и полиция будут обмениваться данными через цифровые сервисы. Ранее информация об отсутствии ребенка могла неделями "теряться" в бумажных отчетах, а теперь ювенальные полицейские будут получать уведомления почти сразу.
"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативнее получать информацию и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания — безопасность детей и поддержка семей", — подчеркнул Богдан.
Контроль и алгоритм действий
Правительство установило четкие алгоритмы для школ, садиков и полиции. Данные будут передаваться автоматизированными системами, что минимизирует задержки из-за человеческого фактора.
Четкие сроки определяют, когда школа должна сообщить об отсутствии ученика, а полиция и педагоги будут действовать как единая система для защиты прав детей.
Василий Богдан подчеркнул, что нововведение поможет создать систему раннего реагирования на риски и обеспечить право детей на образование.
"Это еще один важный шаг к формированию единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование", — отметил он.
- К слову, ранее Кабмин выделил 2 миллиарда на школьные автобусы в 2026 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звісно, в будь-якій цивілізованій країні дитина у шкільний час має бути на відповідальності і відомі школи чи садочка, так само, як на роботі в робочий час керівництво повинно знати чому ти не на роботі.
Ба більше - там є штрафи за прогули, догани батькам і соціальні служби.
школах та дитсадкахВерховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнівнароднообраних товпойобів-депутатів.
.
Вдягніть одразу всім дітям електроні браслети і все.🤦♂️
Якщо в мене колись раптом з'являться діти, зроблю все, щоб вони жодного дня не були в школі.