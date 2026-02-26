В Украине запускают систему уведомлений о прогулах в школах

В Украине вводят быструю систему оповещений о прогулах в школах и детских садах, чтобы правоохранители и педагоги могли мгновенно реагировать на отсутствие учеников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана.

Как будет работать новая система

Теперь школы, детские сады и полиция будут обмениваться данными через цифровые сервисы. Ранее информация об отсутствии ребенка могла неделями "теряться" в бумажных отчетах, а теперь ювенальные полицейские будут получать уведомления почти сразу.

"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативнее получать информацию и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания — безопасность детей и поддержка семей", — подчеркнул Богдан.

Контроль и алгоритм действий

Правительство установило четкие алгоритмы для школ, садиков и полиции. Данные будут передаваться автоматизированными системами, что минимизирует задержки из-за человеческого фактора.

Четкие сроки определяют, когда школа должна сообщить об отсутствии ученика, а полиция и педагоги будут действовать как единая система для защиты прав детей.

Василий Богдан подчеркнул, что нововведение поможет создать систему раннего реагирования на риски и обеспечить право детей на образование.

"Это еще один важный шаг к формированию единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование", — отметил он.

