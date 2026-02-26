РУС
Новости Новые правила безопасности в школах
2 492 28

В Украине запускают систему уведомлений о прогулах в школах

Цифровая система про прогулы в школах

В Украине вводят быструю систему оповещений о прогулах в школах и детских садах, чтобы правоохранители и педагоги могли мгновенно реагировать на отсутствие учеников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана.

Как будет работать новая система

Теперь школы, детские сады и полиция будут обмениваться данными через цифровые сервисы. Ранее информация об отсутствии ребенка могла неделями "теряться" в бумажных отчетах, а теперь ювенальные полицейские будут получать уведомления почти сразу.

"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативнее получать информацию и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания — безопасность детей и поддержка семей", — подчеркнул Богдан.

Контроль и алгоритм действий

Правительство установило четкие алгоритмы для школ, садиков и полиции. Данные будут передаваться автоматизированными системами, что минимизирует задержки из-за человеческого фактора.

Четкие сроки определяют, когда школа должна сообщить об отсутствии ученика, а полиция и педагоги будут действовать как единая система для защиты прав детей.

Василий Богдан подчеркнул, что нововведение поможет создать систему раннего реагирования на риски и обеспечить право детей на образование.

"Это еще один важный шаг к формированию единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование", — отметил он.

Автор: 

безопасность (274) детсад (45) Нацполиция (1782) школа (267)
Топ комментарии
+19
В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках Верховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнів народнообраних товпойобів-депутатів.

26.02.2026 21:51 Ответить
+14
Ого. То прогули це вже злочин на який має поліція реагувати? Це вже наче зона
26.02.2026 21:44 Ответить
+13
А систему сповіщення про прогули депутатів і міністрів коли запустять?
26.02.2026 22:04 Ответить
Ого. То прогули це вже злочин на який має поліція реагувати? Це вже наче зона
26.02.2026 21:44 Ответить
Європа, куди ми поспішаємо, давно 'вже наче зона' згідно з твоїм висловом.
26.02.2026 21:51 Ответить
А шо не так? Не все в Європі золото. Не знаю з якого концтабору це викопали, але заборона в Німеччині ночувати на дачі чи підсмажити шашлик якось не дуже ******* волею.
27.02.2026 00:03 Ответить
лох, а що не так?! чи ти не в Європу, а в рахосраку прямуєш?
Звісно, в будь-якій цивілізованій країні дитина у шкільний час має бути на відповідальності і відомі школи чи садочка, так само, як на роботі в робочий час керівництво повинно знати чому ти не на роботі.
Ба більше - там є штрафи за прогули, догани батькам і соціальні служби.
26.02.2026 22:26 Ответить
Є штрафи, але при цьому є і маразм, бо батьків штрафують навіть якщо дитина захворіла і батьки попередили шкільний персонал, що везуть дитину до лікаря. А враховуючи як прогресивно деградують наші правоохоронні органи по зловживанню владою, то перше що вони переймуть це маразм.
27.02.2026 00:13 Ответить
такі історії зазвичай у горе батьків, які думають, шо можна з температорою 38 подзвонити до GP і тиждень валятися в ліжку. Українці за кордоном зазвичай і отримують штрафи через лінощі і дурість. Бо GP зазвичай встановлює authorized absence і по-перше, поже не видати дозвіл відсидіти вдома, особливо якщо це просто температура без vomiting тощо. А ще й до того ж, якщо людина після лікаря, не розібравшись в пермішні - просто пішла додому замість відвезти дитину у школи. Але головна причина навіть не лише в хворобі. Ось в Україні був випадок, коли мати алкашка просто закрила дітей вдома.... або приліт, або десь пропали... Школа і поліція повинні це знати. У нас буквально місяць назад у батьків в сусідньому селі хлопчик пропав по дорозі додому бо ввечері бо впав замерз в полі, а батьки алкоголіки. Це - нормальна і необхідна практика дуже давно. Маразм в головах у дібілів, які цього не розуміють.
27.02.2026 01:01 Ответить
тому в Європі й падає народжуваність, бо з появою дітей іпати мозги починають всі підряд. А от майбутні господарі європейських білих придурків - мусульманська більшість - чхать хотіла на всі ті заборони
27.02.2026 01:52 Ответить
Діти то не власність ні школи , ні поліції, ні держави.Тупий і дурний ти бройлер.
27.02.2026 05:45 Ответить
Ну так це правоохоронці!! Підрозділи заброньованих та добре забезпечених
26.02.2026 23:14 Ответить
.... мені це не загрожує!)))
26.02.2026 21:46 Ответить
26.02.2026 21:46 Ответить
Допоки школу будуть плутати з розважальним закладом, а вчителів робити винним у всьому, все це до сраки.
26.02.2026 21:48 Ответить
В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках Верховній Раді, щоб правоохоронці та громадкість могли миттєво реагувати на відсутність учнів народнообраних товпойобів-депутатів.

26.02.2026 21:51 Ответить
Забагато тої поліції.
26.02.2026 21:51 Ответить
Навіщо так затягувати процес?
Вдягніть одразу всім дітям електроні браслети і все.🤦‍♂️
26.02.2026 21:57 Ответить
Нашийники. Щоб, якщо дитина вийшла за дозволений периметр - він починав душити..
27.02.2026 02:00 Ответить
Інваліди уже до дітей добралися , нема коли займатися міндічами баклановими
26.02.2026 22:03 Ответить
А систему сповіщення про прогули депутатів і міністрів коли запустять?
26.02.2026 22:04 Ответить
а систему оповіщень наявності депутатів на пленарних засіданнях і при відсутності - сповіщення одразу в НАБУ ?
26.02.2026 22:15 Ответить
Ну в общем-то всё правильно, правда работы учителям прибавится. Зато можно ещё ментов набрать... . Вот нет же сомнений, что через ж#пу всё будет))
26.02.2026 23:39 Ответить
По можновладцям і так видно хто скільки прогулював!
27.02.2026 00:30 Ответить
Країна мрій, щоб її! По всім фронтам дотискають!

Якщо в мене колись раптом з'являться діти, зроблю все, щоб вони жодного дня не були в школі.
27.02.2026 00:39 Ответить
Я дивлюся на свого сина шестикласника, і просто а%уєваю від такого явища, як електронний щоденник. Тупо цифрове рабство, жінка вже чекає, якщо схлопотав погану оцінку. Приватності - нуль
27.02.2026 00:43 Ответить
Я радію, що мій син закінчив ще нормальну школу, без всіх цих прибабахів..ці шкільні нововведення тільки травмують психіку дітей..діти на те вони й діти, щоб отримувати двійки, зауваження, прогулювати уроки..
27.02.2026 02:05 Ответить
Прогулювати сесії ВР депутатам можна, а школьникам школу неможна.
27.02.2026 01:04 Ответить
Заради безпеки засуджених зону обнесли колючім дротом і поставили по кутах кулеметніків. І це все заради їхньої безпеки. Так "кум" сказав. Тому звісно вірімо.
27.02.2026 03:51 Ответить
А про систематичні прогули студентів 25+, наявність фейкових викладачів у штаті ЗВО планується?!
27.02.2026 06:12 Ответить
За прогули в дитячому садку - батьків на фронт, за прогулянки в молодшій і середній школі - в патріотичні табори для виховання і підготовки для фронту, старшекласників - відразу на фронт.
27.02.2026 06:20 Ответить
 
 