В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии, — ДТЭК

Вечером в понедельник, 23 марта, по распоряжению "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Введены экстренные отключения

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

