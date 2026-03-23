В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии, — ДТЭК

В Киеве и области введены экстренные отключения света

Вечером в понедельник, 23 марта, по распоряжению "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Введены экстренные отключения 

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", – говорится в сообщении. 

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Ви шо там, тварюки, з дуба рухнули? Які нахрін екстрені відключення при +10 і без обстрілів? Вирішили народ прогрівати до чергового підвищення цін на електрику?
23.03.2026 20:07 Ответить
Було зрозуміло, що під шумок кацапських обстрілів ДТЕК що хотітиме те і витворятиме.
23.03.2026 20:13 Ответить
Ну на експорт же треба гнати електрику. А кияни і без світла посидять.
23.03.2026 20:14 Ответить
Які нахрін "екстренні відключення " погода сонячна , працює сонячна енергетика ,погода тепла ,ще працює опалення ,обстрілів не було ,що наші жопорукі ахметівські "умільці " поремонтували нашвидкоруч .а воно і не витримало.
23.03.2026 20:03 Ответить
Так сонце ж зайшло
23.03.2026 20:12 Ответить
ні "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", а саме Укренерго. Ну не дає спокою Зеленському перебування Кличка у креслі мера Київа, хоч якось викликати незадоволення киян
23.03.2026 20:54 Ответить
Ви шо там, тварюки, з дуба рухнули? Які нахрін екстрені відключення при +10 і без обстрілів? Вирішили народ прогрівати до чергового підвищення цін на електрику?
23.03.2026 20:07 Ответить
Ну на експорт же треба гнати електрику. А кияни і без світла посидять.
23.03.2026 20:14 Ответить
Докази є?
23.03.2026 20:23 Ответить
А ти у рєната запитай скільки він за час війни "срубіл бабла".холуй ти ахметівський.
23.03.2026 20:25 Ответить
Істерика у відповідь на просте питання, задане навіть не Вам. Показово.
23.03.2026 20:27 Ответить
Так наша енергетична мафія ніколи не скаже правду.
23.03.2026 20:34 Ответить
Так у Орбана с Фіцо запитайте. Чи у правих в Німеччині. Вони, як і Ви, поціновувачи *****, брехати не будуть. Всю правду-матку викладуть.
23.03.2026 20:39 Ответить
А вони яке мають відношення до ахметовського дтека ?
23.03.2026 20:47 Ответить
Я з Вас угораю: Ви полізли з коментарями не розуміючи про що мова. Пояснюю: Людина написала: "Ну на експорт же треба гнати електрику. А кияни і без світла посидять.". Я запитав: "Докази є?". А ціх підарів я згадав тому, що в Європі в енергетиці все прозоро, і таки як Орбан та Фіцо, якщо мали би інфу про те, що ми беремо у них гроші в той же час "барижимо" електрикою, хайп би підняли до небес, або їх конкуренти на виборах, якщо ці підари "в долі".
23.03.2026 20:57 Ответить
Тебе ***** найняв паніку провокувати, брехню пропихувати, чи ти сам такий?
23.03.2026 20:32 Ответить
От де справжній скарб України - впевнені у собі безапеляційні довбойоби. 😁

Певен, що він такий абсолютно безкоштовно. Самородок...
23.03.2026 20:38 Ответить
Ой, да дуло заліпи,дебіл.
23.03.2026 20:56 Ответить
Цей дебіл всім тут одгавкався. Провокатор зі стажем...
23.03.2026 21:10 Ответить
Ну тебе точно з таким ІQ ніхто нікуди не найме.
23.03.2026 20:55 Ответить
Тобто Вашого IQ вистачило для найму? Рублями платять?
23.03.2026 20:59 Ответить
https://delo.ua/news/ Новини Дата публікації 10 березня 13:11
Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та скоротила імпорт
23.03.2026 20:59 Ответить
Уважно читали? Спеціальни виділив, У мінімальних обсягах відновила постачання електроенергії до Молдови. Постачання здійснювалося у нічні та ранкові години 5 та 6 березня. Загальний обсяг експорту склав 0,04 тис. МВт/год.

Одночасно обсяги імпорту електроенергії продовжили скорочуватися. За тиждень Україна закупила 213,2 тис. МВт/год, що на 30% менше, ніж тижнем раніше. Це вже другий тиждень поспіль, коли обсяги імпорту зменшуються.

Найбільші постачання надходили з Угорщини - 100,1 тис. МВт/год, далі з Румунії (39,7 тис. МВт/год), Словаччини (35,5 тис. МВт/год), Польщі (34,1 тис. МВт/год) та Молдови (3,8 тис. МВт/год). У порівнянні з попереднім тижнем імпорт від усіх партнерів скоротився на 27-47%.

Скорочення імпорту та відновлення експорту пояснюються насамперед погодними умовами. Підвищення температури та зростання генерації з відновлюваних джерел - сонячних та гідроелектростанцій - зменшили навантаження на енергосистему. У деякі години виникав профіцит електроенергії, що дозволило поновити експорт до Молдови.
23.03.2026 21:06 Ответить
Як гадаєш, ті 0.4 МВт/год для Києва зайви?
23.03.2026 21:20 Ответить
Ми отримали в 95 разів більше ніж віддали. Багато "наварили"? Станом на початок 2026 року потреби Києва в електроенергії оцінюються у середньому в 1300-1700 МВт за годину. Віддали нічний надлишок 0.4 МВт/год.
23.03.2026 21:26 Ответить
От якби сидів без опалення з 3 лютого, майже 2 місяці, а ДТЕК все таки забезпечував весь час безперебійне світло, тоді пащеку закрив би. Я дякуючи ДТЕК вижила в морози. Навіть обігрівач згорів. Ну то моя проблема. А щодо 'жопоруких умільців' - ідіть і працюйте замість них, якщо такі розумні.
23.03.2026 20:17 Ответить
Так вони ж самі доводять до блекауту ,вимикаючи достроково опалення ,коли вночі в Києві ще мінусова температура.
23.03.2026 20:23 Ответить
Піздеж. Знов, як завжди від Вас один піздеж.
23.03.2026 20:28 Ответить
Да пішов ти нахрін ахметівський холуй.
23.03.2026 20:33 Ответить
Одеса, Кривий Ріг та Дніпро не рахуються?
23.03.2026 20:34 Ответить
Було зрозуміло, що під шумок кацапських обстрілів ДТЕК що хотітиме те і витворятиме.
23.03.2026 20:13 Ответить
Невже у Києві вже так тепло? У нас в Сумській ще морози вночі, зранку -3 -4 буває. Вдень, поки сонце світить - тепло, до +15. Як тільки починається захід, то одразу прохолода відучавається, будинки ще особливо не прогрілися.
23.03.2026 20:34 Ответить
В Києві опалення поки є.
23.03.2026 20:41 Ответить
https://meteofor.com.ua/weather-kyiv-4944/2-weeks/
23.03.2026 20:42 Ответить
 
 