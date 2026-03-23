В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии, — ДТЭК
Вечером в понедельник, 23 марта, по распоряжению "Укрэнерго" в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та скоротила імпорт
Одночасно обсяги імпорту електроенергії продовжили скорочуватися. За тиждень Україна закупила 213,2 тис. МВт/год, що на 30% менше, ніж тижнем раніше. Це вже другий тиждень поспіль, коли обсяги імпорту зменшуються.
Найбільші постачання надходили з Угорщини - 100,1 тис. МВт/год, далі з Румунії (39,7 тис. МВт/год), Словаччини (35,5 тис. МВт/год), Польщі (34,1 тис. МВт/год) та Молдови (3,8 тис. МВт/год). У порівнянні з попереднім тижнем імпорт від усіх партнерів скоротився на 27-47%.
Скорочення імпорту та відновлення експорту пояснюються насамперед погодними умовами. Підвищення температури та зростання генерації з відновлюваних джерел - сонячних та гідроелектростанцій - зменшили навантаження на енергосистему. У деякі години виникав профіцит електроенергії, що дозволило поновити експорт до Молдови.