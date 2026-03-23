Екстрені відключення електроенергії запроваджено в Києві та області, - ДТЕК

Ввечері понеділка, 23 березня, за командою "Укренерго" в Києві та області застосовано екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Запроваджено екстрені відключення

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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