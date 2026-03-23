Екстрені відключення електроенергії запроваджено в Києві та області, - ДТЕК
Ввечері понеділка, 23 березня, за командою "Укренерго" в Києві та області застосовано екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Запроваджено екстрені відключення
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення", - сказано в повідомленні.
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Топ коментарі
+6 Gary Grant
показати весь коментар23.03.2026 20:13 Відповісти Посилання
+5 nick #614616
показати весь коментар23.03.2026 20:25 Відповісти Посилання
+4 Грицько Добрий
показати весь коментар23.03.2026 20:12 Відповісти Посилання
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