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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення електроенергії запроваджено в Києві та області, - ДТЕК

У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла

Ввечері понеділка, 23 березня, за командою "Укренерго" в Києві та області застосовано екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Запроваджено екстрені відключення 

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення", - сказано в повідомленні. 

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте також: У понеділок відключення світла діятимуть протягом 5 годин, – "Укренерго"

Автор: 

Київ (20971) Київська область (4655) електроенергія (6899) ДТЕК (2065) Укренерго (2969) відключення світла (1697)
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Топ коментарі
+6
Було зрозуміло, що під шумок кацапських обстрілів ДТЕК що хотітиме те і витворятиме.
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23.03.2026 20:13 Відповісти
+5
А ти у рєната запитай скільки він за час війни "срубіл бабла".холуй ти ахметівський.
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23.03.2026 20:25 Відповісти
+4
Так сонце ж зайшло
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23.03.2026 20:12 Відповісти

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