Бойцы 2-го батальона и 125-й ОВМБр сорвали наступление РФ на Донетчине. ВИДЕО

19 марта российские войска, в частности подразделения 1-й танковой армии, а также 20-й и 25-й общевойсковых армий, предприняли масштабную попытку прорыва с привлечением значительного количества броневой и колесной техники в зоне ответственности Третьего армейского корпуса на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские подразделения смогли сорвать это наступление и не допустить продвижения противника к передовым позициям.

В отражении атаки принимали участие подразделения 2-го механизированного батальона и батальона беспилотных систем 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

По имеющейся информации, вследствие боевых действий было уничтожено 9 квадроциклов и 5 мотоциклов противника, а также поражено 7 боевых бронированных машин и 2 танка.

Кроме того, противник понес потери среди личного состава.

Благодаря скоординированным действиям украинских воинских подразделений противнику не удалось приблизиться к линии боевого столкновения.

Отдельную роль в отражении атаки сыграли беспилотные системы, которые обеспечили обнаружение и поражение техники и живой силы противника.

