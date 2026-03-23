Бійці 2-го батальйону та 125-ї ОВМБр зірвали наступ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Російські війська, зокрема підрозділи 1-ї танкової армії, а також 20-ї та 25-ї загальновійськових армій, 19 березня здійснили масштабну спробу прориву із залученням значної кількості броньованої та колісної техніки в зоні відповідальності Третього армійського корпусу на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські підрозділи змогли зірвати цей наступ та не допустити просування противника до передових позицій.

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У відбитті атаки брали участь підрозділи 2-го механізованого батальйону та батальйону безпілотних систем 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

За наявною інформацією, у результаті бойових дій було знищено 9 квадроциклів та 5 мотоциклів противника, а також уражено 7 бойових броньованих машин і 2 танки.

Крім того, противник зазнав втрат серед особового складу.

Завдяки скоординованим діям українських військових підрозділів противнику не вдалося наблизитися до лінії бойового зіткнення.

Окрему роль у відбитті атаки відіграли безпілотні системи, які забезпечили виявлення та ураження техніки й живої сили противника.

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