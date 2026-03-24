Более 70% поляков хотят остаться в ЕС, - опрос

Подавляющее большинство граждан Польши поддерживает членство страны в Европейском союзе, однако часть общества выступает за выход из этого объединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе компании IBRiS, обнародованном польским вещателем RMF24.

Согласно результатам, 50,7% респондентов категорически поддерживают пребывание Польши в ЕС, еще 22,1% - скорее за это. В то же время 6,7% опрошенных выступают за немедленный выход, а 16,2% - скорее поддерживают такую идею.

Отношение к членству в ЕС

Опрос показал, что в целом более 70% поляков поддерживают пребывание страны в Евросоюзе. В то же время около каждого пятого респондента выступает за выход из объединения.

Также 56,5% опрошенных убеждены, что членство в ЕС принесло Польше больше выгод, чем потерь. Противоположного мнения придерживаются 18,1% участников исследования.

Политический контекст в Польше

Дискуссии о роли ЕС обострились на фоне заявлений премьер-министра Дональда Туска о рисках возможного выхода Польши из Евросоюза.

Кроме того, споры между властью и оппозицией возникли из-за программы ЕС SAFE, которая предусматривает финансирование перевооружения. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на соответствующий закон и предложил альтернативную программу финансирования обороны за счет государственного бюджета.