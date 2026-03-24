Понад 70% поляків хочуть залишитися в ЄС, - опитування

Переважна більшість громадян Польщі підтримує членство країни в Європейському Союзі, однак частина суспільства виступає за вихід з об’єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні компанії IBRiS, оприлюдненому польським мовником RMF24.

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Згідно з результатами, 50,7% респондентів категорично підтримують перебування Польщі в ЄС, ще 22,1% — скоріше за це. Водночас 6,7% опитаних виступають за негайний вихід, а 16,2% — скоріше підтримують таку ідею.

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Ставлення до членства в ЄС

Опитування показало, що загалом понад 70% поляків підтримують перебування країни в Євросоюзі. Водночас близько кожного п’ятого респондента висловлюється за вихід з об’єднання.

Також 56,5% опитаних переконані, що членство в ЄС принесло Польщі більше вигод, ніж втрат. Протилежної думки дотримуються 18,1% учасників дослідження.

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Політичний контекст у Польщі

Дискусії щодо ролі ЄС загострилися на тлі заяв прем’єр-міністра Дональда Туска про ризики можливого виходу Польщі з Євросоюзу.

Крім того, суперечки між владою та опозицією виникли через програму ЄС SAFE, яка передбачає фінансування переозброєння. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на відповідний закон і запропонував альтернативну програму фінансування оборони за рахунок державного бюджету.