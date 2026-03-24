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Понад 70% поляків хочуть залишитися в ЄС, - опитування

Польща заговорила про можливий вихід з ЄС

Переважна більшість громадян Польщі підтримує членство країни в Європейському Союзі, однак частина суспільства виступає за вихід з об’єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні компанії IBRiS, оприлюдненому польським мовником RMF24.

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  • Згідно з результатами, 50,7% респондентів категорично підтримують перебування Польщі в ЄС, ще 22,1% — скоріше за це. Водночас 6,7% опитаних виступають за негайний вихід, а 16,2% — скоріше підтримують таку ідею.

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Ставлення до членства в ЄС

Опитування показало, що загалом понад 70% поляків підтримують перебування країни в Євросоюзі. Водночас близько кожного п’ятого респондента висловлюється за вихід з об’єднання.

Також 56,5% опитаних переконані, що членство в ЄС принесло Польщі більше вигод, ніж втрат. Протилежної думки дотримуються 18,1% учасників дослідження.

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Політичний контекст у Польщі

Дискусії щодо ролі ЄС загострилися на тлі заяв прем’єр-міністра Дональда Туска про ризики можливого виходу Польщі з Євросоюзу.

Крім того, суперечки між владою та опозицією виникли через програму ЄС SAFE, яка передбачає фінансування переозброєння. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на відповідний закон і запропонував альтернативну програму фінансування оборони за рахунок державного бюджету.

Автор: 

Польща (9493) Євросоюз (15322)
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Топ коментарі
+13
Для начала нужно вернуть бабки, которые ЕС вгатил в польскую экономику в первые годы после вступления - с процентами и пересчетом на инфляцию.
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24.03.2026 04:32 Відповісти
+5
23% відсотка можуть потроху починать пересуватись у білорусію, вона точно при їх житті не потрапить до Євросоюзу. Ну і знову ж таки - буде перспектива підписати вигідні контракти з мо.
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24.03.2026 03:09 Відповісти
+3
Я вас ображала? Кліщі мають хоботок для висосування крові. Не вилизування. Якщо не знаєте, то не лізьте зі своїми безглуздями. А також подивиться на розмір зовнішнього боргу Польщі. Тоді будете тут вякати хто працює.
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24.03.2026 08:43 Відповісти

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