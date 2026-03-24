Контрудар на трассе Бахмут-Славянск: штурмовики полка "Скала" зачистили Миньковку и ликвидировали 40 оккупантов. ВИДЕО

Штурмовики полка "Скала" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Миньковка, расположенного на стратегически важной трассе Бахмут-Славянск. Установление контроля над этим селом имело критическое значение, ведь именно отсюда враг планировал дальнейшее продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена максимально быстро и слаженно. Украинские штурмовики не только ликвидировали силы врага, находившиеся в селе, но и смогли деблокировать позиции союзного подразделения, которые на тот момент были отрезаны противником. После завершения активной фазы боя бойцы "Скалы" обустроили новые наблюдательные пункты, что позволило полностью остановить дальнейшее продвижение оккупантов на этом участке фронта.

Результаты операции:

Потери врага: Уничтожено до 40 солдат армии РФ.

Стратегический успех: Блокирована возможность выхода противника на оперативное пространство в сторону Славянска.

Стабилизация: выставлены новые оборонительные рубежи для контроля над трассой.

