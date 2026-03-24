СБУ ликвидировала киллера и задержала агентов РФ, готовивших убийства Стерненко и бойца РДК Богданова. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в результате которой ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала его сообщников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным спецслужбы, нейтрализована агентурно-боевая группа, которая действовала по заданию российского ГРУ и готовила серию резонансных убийств на территории Украины.

Готовили ликвидацию известных лиц

Следствие установило, что фигуранты планировали убийства общественных и военных деятелей в разных регионах Украины. Среди потенциальных целей были советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также Илья Богданов – россиянин, воюющий на стороне Украины с 2014 года.

Участники группы отслеживали адреса проживания и маршруты передвижения своих жертв, передавая собранную информацию руководителю сети. Им оказался судебный эксперт из Полтавы, завербованный российской разведкой.

Килер действовал по прямым указаниям РФ

По данным СБУ, исполнителем заказных убийств был боевик с временно оккупированной территории Донецкой области, прошедший специальную подготовку на базе ГРУ РФ.

Ему поручили изготавливать самодельные взрывные устройства и закладывать их под автомобили или возле жилья жертв. В случае неудачи подрыва он должен был расстреливать людей в упор.

Во время задержания киллер оказал вооруженное сопротивление, в результате чего он был ликвидирован.

Масштабная сеть и доказательства

В рамках спецоперации правоохранители задержали более 10 участников агентурной сети. Во время обысков у них изъяли оружие, боеприпасы, технику и средства видеонаблюдения, которые подтверждают сотрудничество с российскими спецслужбами.

Успех операции стал возможен благодаря агентурному проникновению в сеть и работе контрразведки, в частности на Полтавщине и временно оккупированных территориях.

Что грозит подозреваемым

Задержанным уже сообщили о подозрении по ряду статей, среди которых государственная измена, коллаборационная деятельность, подготовка теракта и незаконное обращение с оружием.

В настоящее время все фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

