РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10070 посетителей онлайн
Новости Спецоперация СБУ
5 811 47

СБУ ликвидировала киллера и задержала агентов РФ, готовивших убийства Стерненко и бойца РДК Богданова. ВИДЕО+ФОТО

СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая готовила резонансные убийства

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в результате которой ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала его сообщников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным спецслужбы, нейтрализована агентурно-боевая группа, которая действовала по заданию российского ГРУ и готовила серию резонансных убийств на территории Украины.

Читайте: СБУ задержала в Ровенской области еще одного корректировщика военной разведки РФ. ФОТО

Готовили ликвидацию известных лиц

Следствие установило, что фигуранты планировали убийства общественных и военных деятелей в разных регионах Украины. Среди потенциальных целей были советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также Илья Богданов – россиянин, воюющий на стороне Украины с 2014 года.

Участники группы отслеживали адреса проживания и маршруты передвижения своих жертв, передавая собранную информацию руководителю сети. Им оказался судебный эксперт из Полтавы, завербованный российской разведкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, – Зеленский

Килер действовал по прямым указаниям РФ

По данным СБУ, исполнителем заказных убийств был боевик с временно оккупированной территории Донецкой области, прошедший специальную подготовку на базе ГРУ РФ.

Ему поручили изготавливать самодельные взрывные устройства и закладывать их под автомобили или возле жилья жертв. В случае неудачи подрыва он должен был расстреливать людей в упор.

Во время задержания киллер оказал вооруженное сопротивление, в результате чего он был ликвидирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Альфа" СБУ за месяц уничтожили 300 вражеских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Масштабная сеть и доказательства

В рамках спецоперации правоохранители задержали более 10 участников агентурной сети. Во время обысков у них изъяли оружие, боеприпасы, технику и средства видеонаблюдения, которые подтверждают сотрудничество с российскими спецслужбами.

Успех операции стал возможен благодаря агентурному проникновению в сеть и работе контрразведки, в частности на Полтавщине и временно оккупированных территориях.

Читайте также: СБУ разоблачила разведчика Венгрии, который руководил агентурной сетью на Закарпатье. ВИДЕО

 

Что грозит подозреваемым

Задержанным уже сообщили о подозрении по ряду статей, среди которых государственная измена, коллаборационная деятельность, подготовка теракта и незаконное обращение с оружием.

В настоящее время все фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали еще 6 агентов РФ, которые занимались поджогами в Украине. ФОТОрепортаж

Автор: 

киллер (136) ликвидация (4288) СБУ (20473)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Це твоя особиста думка.

А з точки зору здорового глузду, будь -яке гучне вбивство відомої особи дестабілізує суспільство. Багато вбивств-багато дестабілізації
показать весь комментарий
24.03.2026 14:42 Ответить
+11
Щось якось неправдоподібно. Стерненко та Богданов нікому не потрібні.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:35 Ответить
+10
Завдяки Стерненко,тисяч під сто твоїх соплєменіков лежат в могилах,орк,ти тупорилий
показать весь комментарий
24.03.2026 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось якось неправдоподібно. Стерненко та Богданов нікому не потрібні.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:35 Ответить
Це твоя особиста думка.

А з точки зору здорового глузду, будь -яке гучне вбивство відомої особи дестабілізує суспільство. Багато вбивств-багато дестабілізації
показать весь комментарий
24.03.2026 14:42 Ответить
Завдяки Стерненко,тисяч під сто твоїх соплєменіков лежат в могилах,орк,ти тупорилий
показать весь комментарий
24.03.2026 14:43 Ответить
Стерненко настільки не потрібен, що його фонд постачає від 100 до 300 дронів для ЗСУ. Щодоби. Як звичайних, так і на оптоволокні, і перехоплювачів. Військові, які щодня записують відеозвернення з подяками за дрони, напевно, теж такої думки про "не потрібен". Сарказм.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:46 Ответить
За чьи финансы? Из своего кармана платит?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:49 Ответить
За донати набайдужих громадян, чи це якась зашифрована інформація ?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:56 Ответить
Тогда откуда такое восхищение Стерненко, если всё за деньги граждан?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:09 Ответить
Яке ще "восхищение" ? Повага до людини за те, що змогла організувати ці збори у таких обсягах (а не так як якийсь волонтерський фонд збирає гроші на один вживаний L-200 протягом 5 місяців). За те, що має можливість закупати такі кількості дронів напряму у поставщиків (вони не у АТБ продаються). За те, що військові дякують за якість цих дронів. За те, що безпосередньо котактує з підрозділами на нулі і намагається забезпечувати найгарячіші напрямки саме тими запитами, які приходять від військових звідти. Спробуйте зробити те саме знову ж таки на донати громадян-тоді поговоримо.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:19 Ответить
А почему он может закупать напрямую? Лично приезжает и контактирует? Не устраивают честные волонтёрские фонды, которые не крышует влада? Почему душат всех остальных волонтёров, кроме провладных? Он вот прямо такой охрененный организатор?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:40 Ответить
Це мабуть ти нікому не потрібний і неправдоподібний.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:51 Ответить
Квартал 95 вже не той. Лідур і президентом не став і кіно розучився знімати.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:37 Ответить
Та він його і не знімав, чужі тексти, чужі прстановки, все чуже. Своє тільки пуста макітра, помело брехливе і купа самих ницих рис характеру - от і весь бубачька, нікчема одним словом.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:47 Ответить
Скільки ще сволоти в Україні?! 🤬
показать весь комментарий
24.03.2026 14:39 Ответить
Ще одна напівсліпа бабця-діабетик готувала замах на того Стерненка?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:40 Ответить
Шо, апять на бубачьку зазіхали?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:41 Ответить
Молодці. У разі найменшої загрози вашому життю, валіть таких козлів без вагань.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:44 Ответить
Допоки їх не почнуть знищувати вони не переведутся ,до того правосуддя дуже поблажливе до них та і з анонімними телеграм каналами треба розібратися в країні війна ,а хтось в рейтинги граєтся.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:45 Ответить
Ну, тут по вухам видно - ворожий шпійон! Дуже інформативні фото
показать весь комментарий
24.03.2026 14:46 Ответить
а шпіон має виглядати, як голівудський актор?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:02 Ответить
Обов'язково!
показать весь комментарий
24.03.2026 15:06 Ответить

https://x.com/mv_ArtaUKR/status/2031731450052022545
показать весь комментарий
24.03.2026 14:46 Ответить
Лідора знову намагалися вбити? Він хоче собі поганяло "невловимий Джо" мабуть ще?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:53 Ответить
>Серед потенційних цілей були радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко

ото місцева вата б раділа
показать весь комментарий
24.03.2026 14:56 Ответить
Який міністр - такий і радник.
показать весь комментарий
24.03.2026 16:03 Ответить
Добре що викрили і ліквідували. Очолював бойовиків судовий експерт.Ще мала зарплатня в судової гілки влади?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:00 Ответить
судмедексперти не мають жодного відношення до судової гілки влади.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:54 Ответить
Ну що тут сказати? Нехай буде ця казка. Врешті решт це все на совісті казкарів 🥴
показать весь комментарий
24.03.2026 15:03 Ответить
Ох ті ж божечки...
Доколє?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:05 Ответить
Затриманих СБУ ************ агентів-убивць,чекає важка доля своїх папєрєднікав, Бая, Мехеди, вагнерівців, беркутівців!! Зеленський з єрмаком і татаровим, їх теж не пощадять і передадуть московітам!!??
показать весь комментарий
24.03.2026 15:07 Ответить
Успіх операції став можливим завдяки агентурному проникненню в мережу та роботі контррозвідки, зокрема на Полтавщині та тимчасово окупованих територіях. Джерело: https://censor.net/ua/v360685
Круто спрацювала спецура!
Слава Богу, що в СБУ є і такі люди, не лише холуї ОП.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:10 Ответить
Хай буде. Нарид схавает
показать весь комментарий
24.03.2026 15:13 Ответить
волонтИр - приклад зневіри
показать весь комментарий
24.03.2026 15:19 Ответить
все пішла передвиборча жара ...стерненко буде рвати на себе голоси ,шоб потім віддати їх 🤡...бо на тел. за кордоном роскидають пропозиції відкорегувати прописку для виборів ,не дивлячись на те, шо в Раді прийняли рішення ,не можно проводити вибори у час війни ...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:26 Ответить
почнуть по вухах промахувати ...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:28 Ответить
Обовязково треба пропіарити Поклада
показать весь комментарий
24.03.2026 15:29 Ответить
З язика зняв.
показать весь комментарий
24.03.2026 16:01 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2026 15:30 Ответить
Наловили якихось дідів, але то таке... Якщо причеплять цю справу до заборони телеграму то все стане ясно
показать весь комментарий
24.03.2026 15:34 Ответить
а кому він потрібен той ухилянт Сперменко сліпий одноокий ? Чому наприклад на татарова замахи не планують? шапіто та й годі
показать весь комментарий
24.03.2026 15:48 Ответить
Що? Знову? Прямо невловимі Джо якісь, очкарик прямо переоцінює свою "значимість" поряд з придулою, який є звичайним посередником у волонтерстві (Чехія назбирала на генератори, купила, передала фонду придулі , половину вони типо пожертвовали а половину загнали в епіцентр по 50 відсотковою шаленою знижкою, і усе, просто бізнес нічого особистого..)
показать весь комментарий
24.03.2026 15:52 Ответить
Мені просто цікаво, яким боком оцей волонтер має причетність аж до цілого радника міністра оборони?! Він що служив? Є в нього військова освіта?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:54 Ответить
Стерненку погано донатять-треба зробити з нього жертву. Когось замочили-скажемо шо то кілер був. Ну вулучили у дорослих дядьків зброю, так це тільки в суді буде ясно, чи має це відношення до москалів, чи ні.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:56 Ответить
Стерненко до виборів готують....
показать весь комментарий
24.03.2026 16:00 Ответить
У ПСДУ - пікчарз?
показать весь комментарий
24.03.2026 16:01 Ответить
 
 