СБУ ліквідувала кілера й затримала агентів РФ, які готували вбивства Стерненка та бійця РДК Богданова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, у результаті якої ліквідувала кілера російської воєнної розвідки та затримала його спільників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

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За даними спецслужби, нейтралізовано агентурно-бойову групу, яка діяла за завданням російського ГРУ та готувала серію резонансних убивств на території України.

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Готували ліквідацію відомих осіб

Слідство встановило, що фігуранти планували вбивства публічних та військових діячів у різних регіонах України. Серед потенційних цілей були радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також Ілля Богданов – росіянин, який воює на боці України з 2014 року.

Учасники групи відстежували адреси проживання та маршрути пересування своїх жертв, передаючи зібрану інформацію керівнику мережі. Ним виявився судовий експерт із Полтави, завербований російською розвідкою.

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Кілер діяв за прямими вказівками РФ

За даними СБУ, виконавцем замовних убивств був бойовик із тимчасово окупованої території Донецької області, який пройшов спеціальну підготовку на базі ГРУ РФ.

Йому доручили виготовляти саморобні вибухові пристрої та закладати їх під автомобілі або біля житла жертв. У разі невдачі підриву він мав розстрілювати людей впритул.

Під час затримання кілер чинив збройний опір, у результаті чого його було ліквідовано.

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Масштабна мережа та докази

У межах спецоперації правоохоронці затримали понад 10 учасників агентурної мережі. Під час обшуків у них вилучили зброю, боєприпаси, техніку та засоби відеоспостереження, які підтверджують співпрацю з російськими спецслужбами.

Успіх операції став можливим завдяки агентурному проникненню в мережу та роботі контррозвідки, зокрема на Полтавщині та тимчасово окупованих територіях.

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Що загрожує підозрюваним

Затриманим вже повідомили про підозру за низкою статей, серед яких державна зрада, колабораційна діяльність, підготовка теракту та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі всі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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