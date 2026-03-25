Цены на нефть падают на фоне перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке

25 марта цены на нефть упали примерно на 4% из-за ожиданий возможного прекращения огня, которое может смягчить перебои с поставками из ключевого нефтедобывающего региона на Ближнем Востоке.

Это произошло после появления информации о том, что США направили Ирану 15-пунктный план по прекращению войны между ними, сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Бизнес Цензор

Фьючерсы на нефть марки Brent к 03:35 по Гринвичу упали на $4,89, или 4,7%, до $99,60 за баррель после снижения до $97,57. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на $3,54, или 3,8%, до $88,81 за баррель после падения до $86,72.

"Ожидания относительно прекращения огня несколько выросли, а фиксация прибыли является лидирующей на рынке. Но перспективы успеха переговоров остаются неопределенными, что ограничивает продажи", — отметил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Израильский телеканал Channel 2 сообщил, что США стремятся к месячному прекращению огня для обсуждения плана, который включает ликвидацию ядерной программы Ирана, прекращение поддержки прокси-групп и восстановление Ормузского пролива.

Некоторые аналитики скептически относятся к прогрессу таких переговоров, ожидая, что рынки останутся нестабильными.

"Перспективы рынка остаются напряженными, несмотря на перспективы завершения войны. Даже если на этой неделе будет введено прекращение огня и возобновится поток газа через Ормузский пролив, неясно, возобновится ли вся остановленная добыча, пока не будет больше ясности относительно долговечности прекращения огня", — пояснил Сол Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований в MST Marquee.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Ирана объявило о новых правилах прохода через Ормузский пролив, фактически усилив контроль над одним из важнейших маршрутов мировой торговли.

Согласно новым условиям, суда, которые не считаются враждебными, могут пересекать пролив только после согласования с иранскими властями. В Тегеране заявляют, что такие меры являются ответом на угрозы безопасности.

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.